Milan, Tomori già cammina dopo l’operazione! Obiettivo derby – VIDEO

Che Fikayo Tomori sia un vero guerriero è risaputo. Ma vederlo già camminare mettendo a terra la gamba del ginocchio operato solo da pochi giorni, fa davvero uno strano effetto.

Il difensore centrale del Milan ha lasciato un problema bello grosso nella retroguardia rossonera, considerando anche l’assenza di Simon Kjaer fino al termine della stagione. Per Tomori il problema è meno grave, ma comunque c’è stato bisogno di un’operazione in artroscopia e tempi di recupero non indifferenti. Nonostante questo, la sua voglia e la sua determinazione potrebbero risultare determinante ai fini del rientro in campo.

Kalulu e Gabbia stanno svolgendo un lavoro egregio nel tentativo di sostituirli al meglio, ma questo sembra non bastare. Con lo Spezia sono state evidenti le lacune presenti nella difesa che hanno permesso, ad esempio, ad Agudelo di depositare in porta la rete del momentaneo pareggio con estrema facilità. In vista di due match importanti contro Juventus e Inter la società sta intensificando i contatti con diversi club alla ricerca di un difensore che faccia comodo a Pioli. Sono tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, anche se questi ultimi non sembrano ancora del tutto convinti ad affondare il colpo. Si aspetta infatti una buona possibilità offerta dal mercato, ma il tempo intanto passa.

Il Milan tentenna nell’acquisto di un difensore. E intanto Tomori…

Mentre il Milan continua a ragionare sul possibile acquisto in difesa, Tomori è già al lavoro per tornare in campo quanto prima. Pensavate che avrebbe avuto bisogno di qualche giorno di pausa prima di ricominciare ad allenarsi? Vi sbagliavate. Subito dopo l’operazione Fik è rientrato a Milanello per cominciare il periodo di riabilitazione, che a quanto pare prosegue a gonfie vele.

Lo testimonia un video pubblicato da lui stesso sul suo profilo Instagram, in cui lo si vede in palestra che già cammina! Vistoso il cerotto al ginocchio e la precauzione è sempre molto alta. Ma questo non toglie a Tomori la voglia di rimettersi in piedi il prima possibile. Un video condito anche da una frase secca e decisa: “Giorno per giorno!”. Cosa significa questo? Che giorno per giorno, come dice il 28 rossonero, i passi in avanti sono tanti. L’obiettivo nella sua testa è sempre quello: il rientro in tempo per il derby del 6 febbraio.

