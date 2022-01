Milan-Juve, arbitro e VAR: la designazione ufficiale dell’AIA

Scelto l’arbitro per la partita Milan-Juve di domenica sera, l’AIA affida il match ad uno dei fischietti più esperti d’Italia

L’AIA ha reso noto da pochi minuti la designazione arbitrale di Milan-Juve, il big match della 4^ giornata di ritorno di Serie A. I rossoneri sono reduci dal clamoroso errore di Marco Serra contro lo Spezia che ha condizionato il risultato della partita: ecco perché c’era una particolare attenzione per la scelta di questa partita molto delicata. La decisione è ricaduta su uno dei fischietti più esperti del campionato italiano.

Sarà Orsato l’arbitro di Milan–Juve. Costanzo e Passeri alle bandierine, mentre per il VAR è la scelta è ricaduta su Di Bello. Mercenaro sarà il quarto uomo, mentre AVAR sarà Valeriani. Sarà quindi questa la squadra di arbitri che dirigerà la partita fra Milan e Juventus. Un compito molto delicato per l’arbitro Orsato, che avrà sicuramente molta pressione dopo quanto accaduto lunedì sera a San Siro a sfavore dei rossoneri. Una condizione complicata e la speranza è che le due squadre riescano ad agevolare l’operato del direttore di gara.

Leggi anche: Tanganga, distanza tra Milan e Tottenham | La situazione

Quando si gioca

Milan–Juve si disputerà domenica 23 gennaio alle ore 20:45, si gioca ovviamente allo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo che questa è l’ultima partita del mese di gennaio perché la prossima settimana ci sarà la sosta, una novità assoluta per la nostra Serie A. Il Milan affronta adesso la Juve e ha un solo obiettivo: la vittoria. Perché altrimenti significa riaprire pericolosamente anche i discorsi per la Champions, e far rientrare i bianconeri in corsa. La squadra di Allegri ha ottenuto delle vittorie convincenti negli ultimi turni di campionato, oltre a quella di Coppa Italia contro la Sampdoria. Per Pioli e i suoi ragazzi sarà una sfida molto difficile, soprattutto sul piano psicologico. Il torto subito lunedì sarà complicato da dimenticare: l’allenatore dovrà lavorare molto sulla testa dei suoi ragazzi. Siamo sicuri che il Milan si presenterà nelle migliori condizioni possibili, sul piano psicologico, per affrontare questo fondamentale match.