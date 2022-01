Tanganga, distanza tra Milan e Tottenham | La situazione

Il club rossonero ha messo nel mirino Tanganga del Tottenham per la difesa: facciamo il punto su questa operazione di mercato.

È ormai noto a tutti che il Milan stia cercando di prendere un nuovo difensore che completi la retroguardia di Stefano Pioli. Gli infortuni di Simon Kjaer e Fikayo Tomori hanno tolto tanto al reparto difensivo. Senza scordare che Alessio Romagnoli rientra solo questa settimana dopo aver avuto il Covid-19.

Difficile arrivare Gleison Bremer del Torino e Sven Botman del Lille, costosi e i cui club di appartenenza ora non sono disponibili a vendere. La dirigenza rossonera sta valutando alcuni centrali da prelevare con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione ideale per avere un ridotto impatto a bilancio nell’immediato e per valutare solo a fine stagione l’eventuale acquisto. Come successo con Fikayo Tomori un anno fa.

Leggi anche:

Tra i profili che il Milan ha messo nel mirino c’è Japhet Tanganga, classe 1999 in forza al Tottenham. Gli Spurs lo terranno almeno fino al big match di domenica contro il Chelsea, considerando che Cristian Romero ed Eric Dier ultimamente sono stati assenti e pertanto la difesa non può essere privata di un altro elemento.

Il Corriere dello Sport oggi scrive che il Milan ha fatto sondaggio con il Tottenham, la cui idea sarebbe quella di monetizzare vendendo Tanganga per circa 20 milioni di euro. La società rossonera preferirebbe un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, dunque c’è distanza sulla formula dell’operazione al momento. Una risposta più precisa arriverà dopo il weekend, quando Antonio Conte chiarirà le proprie intenzioni sul giocatore.

Pur essendo lusingato dall’interesse del Milan, il difensore inglese preferirebbe rimanere in Premier League dove non mancano squadre che si sono fatte avanti per acquistarlo. Paolo Maldini e Frederic Massara ci stanno provando, però potrebbero ritrovarsi a dover prendere un altro centrale.

Anche il giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur di Calcio in Pillole conferma che, in ogni caso, tra Milan e Tottenham c’è una posizione diversa sulla formula dell’affare. E aggiunge che la valutazione del cartellino sarebbe sui 21 milioni di sterline, dunque circa 25 milioni di euro.

Indipendentemente dal prezzo di Tanganga, sembra mancare la condizione di base per la trattativa. La dirigenza rossonera difficilmente farà un’operazione a titolo definitivo sul calciatore inglese, che vorrebbe invece testare prima di procedere con l’acquisto del cartellino. Un’operazione “alla Tomori”, come detto in precedenza. Forse inserendo delle condizioni che possano portare all’obbligo di riscatto, l’affare si potrebbe sbloccare eventualmente.

🚨Tottenham want to sell Japhet Tanganga permanently for £21 million, who AC Milan want to sign on loan.

🤝It is expected that the clubs will agree soon. #THFC #COYS #SempreMilan #ACMilan

🔻VOLE🔻

🔜 https://t.co/FGB5A8DzJX pic.twitter.com/yvmlCRkN3n

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 20, 2022