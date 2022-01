Botman al Milan, non è finita: l’annuncio di Di Marzio

Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ritiene che vi sia ancora una speranza minima di arrivare a Botman per il club rossonero.

Il Milan continua la ricerca di un nuovo difensore centrale. A Stefano Pioli un rinforzo farebbe comodo, sia per il presente visti alcuni infortuni (Kjaer-Tomori) che in ottica futura dato che c’è la concreta possibilità che Alessio Romagnoli lasci Milanello a parametro zero alla scadenza del contratto.

Fin da subito i nomi più accostati al club rossonero sono stati quelli di Gleison Bremer del Torino e di Sven Botman del Lille. Due centrali di ottimo livello che quasi sicuramente avrebbero subito un ottimo impatto nella squadra. Stanno dimostrando il loro valore e non è un caso che diverse società europee importanti siano sulle loro tracce. Prendendo uno dei due, il Diavolo farebbe bingo probabilmente.

Calciomercato Milan, per Botman ancora delle speranze?

Per quanto concerne Bremer, il Torino sembra intenzionato a tenerlo almeno fino al termine della stagione. Il suo contratto, in scadenza a giugno 2023, potrebbe anche essere prolungato di un anno o due. Urbano Cairo comunque è consapevole che se arrivasse una buona offerta da una squadra che disputa la Champions League lo dovrà far partire in estate. Per adesso, prova a tenerselo stretto.

Capitolo Botman. Il Lille ufficialmente ha chiuso a ogni ipotesi di cessione. Il presidente del club francese ha dichiarato già due volte che il giocatore resterà almeno fino al termine della stagione in corso. Tuttavia, il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport si è espresso così:

Il Milan continua ad avere una piccolissima speranza di arrivare a Botman. Il club rossonero sta provando a capire se vi sia la possibilità di prenderlo nonostante le smentite del presidente. C’è un gran feeling tra le proprietà e forse il sogno Botman è la ragione per la quale la dirigenza non sta stringendo per un altro difensore in prestito. Vogliono aspettare qualche giorno e, se la prossima settimana non dovessero esserci margini per l’olandese, allora il Milan andrà su uno dei centrali in prestito come Tanganga, Diallo e Bailly.

Di Marzio è convinto che non sia ancora completamente finita per quanto concerne la pista Milan-Botman. Sicuramente l’operazione è complicatissima. L’ex calciatore di Ajax e Heerenveen ha una valutazione che supera i 30 milioni di euro ed è molto difficile immaginare che la società rossonera faccia un simile investimento nel calciomercato di gennaio. Ed è anche complicato pensare che il Lille conceda un proprio titolare con la formula del prestito per venire incontro alle esigenze di bilancio del Diavolo. Vero che i rapporti tra le parti sono molto buoni, però il LOSC non vuole fare regali sapendo che per Botman si potrebbe scatenare un’asta nel mercato estivo.