Milan, la cessione è davvero possibile: “La chiamata è arrivata…”

Nelle ultime ore di calciomercato potrebbe arrivare un’altra cessione oltre a quella di Conti e Pellegri. La chiamata per lui, come svelato, è arrivata

Mancano poco più di venti giorni alla fine del calciomercato. Il Milan in entrata è concentrato solo ed esclusivamente sul difensore centrale. Che non è detto arriverà per forza. Come ha detto più volte Maldini, la società ha intenzione di acquistare un giocatore che possa migliorare la rosa e non un tappabuchi. In alternativa, infatti, si andrà avanti con Kalulu e Gabbia come le due alternative di Tomori e Romagnoli (che stamattina è tornato ad allenarsi con la squadra dopo il Covid).

Attenzione però al mercato in uscita dei rossoneri. Andrea Conti è andato alla Sampdoria e nel frattempo la trattativa per Pietro Pellegri sembra vicino alla chiusura: il Milan lo riscatterà dal Monaco per 4 milioni di euro per poi mandarlo in prestito al Torino, da capire per quanto tempo. Si parla di sei mesi ma la durata del prestito potrebbe essere più lunga. In attesa di novità, possibili entro le prossime ore, non è da escludere anche un’altra cessione. Che potrebbe concretizzarsi nell’ultima settimana di mercato.

Leggi anche: Calciomercato Milan, ennesima chiusura: “Vogliamo tenerlo”

Calciomercato Milan, in prestito alla Sampdoria

Il Milan potrebbe infatti cedere Samu Castillejo, che ormai non sembra più rientrati nei piani del club di via Aldo Rossi. Ci sono come sempre interessamenti dalla Spagna ma occhio alla soluzione italiana: la Sampdoria. Il nuovo allenatore dei blucerchiati è Marco Giampaolo, ufficiale da qualche ora. L’allenatore, durante la sua breve esperienza come tecnico dei rossoneri, ha sempre speso belle parole per lo spagnolo e sembra diventato un obiettivo. Nicolo Schira, intervenuto durante la trasmessione su Twitch di SerieANews.com, ha parlato di questa possibile trattativa e ha detto che “La chiamata di Giampaolo per lui è arrivata“.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sul Milan? Seguici su Telegram!

Il giornalista, noto esperto di calciomercato, ha fatto sapere che l’unica soluzione per la Sampdoria è l’acquisto in prestito perché non può fare diversamente. I blucerchiati nel frattempo hanno chiuso per un altro acquisto da Milano, ma sull’altra sponda: Stefano Sensi, che arriva in prestito dall’Inter. Un’operazione importante per lo schema di Giampaolo che avrebbe voluto l’ex Sassuolo già al Milan – ma poi scelse i nerazzurri. Insomma, nelle ultime ore di mercato, oltre a capire se il difensore arriverà o meno, bisogna seguire con attenzione questa pista, confermata da più fonti. Su Castillejo ci sono come sempre anche squadre spagnole fra cui il Getafe. Intanto il giocatore è rientrato dal Covid e lunedì sera, in occasione di Milan-Spezia, era regolarmente in panchina.