Pellegri, riscatto e nuovo prestito: chiusura vicina | Cifre e dettagli

Pellegri a un passo dal riscatto da parte dei rossoneri, poi andrà a Torino: emergono i dettagli dell’operazione.

Una delle trattative che il Milan sta portando avanti in questi giorni è quella inerente l’acquisto a titolo definitivo di Pietro Pellegri. Un affare a sorpresa, dato che finora l’attaccante non si è affatto messo in luce. Tra infortuni e scarso minutaggio, la sua esperienza in maglia rossonera è abbastanza anonima.

Nonostante ciò, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di negoziare con il Monaco per riscattare il suo cartellino. In estate l’ex Genoa era arrivato in prestito oneroso (circa 500 mila euro) con opzione di acquisto fissata a 6 milioni. Previsti anche un milione di bonus e una percentuale del 15% sull’eventuale futura rivendita. La società rossonera adesso sta trattando per abbassare la cifra del riscatto e sembra vicina a un accordo con il club del Principato.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Pellegri riscattato e poi al Torino: le ultime news

Il quotidiano Tuttosport spiega che quella di oggi potrebbe essere la giornata dell’accordo tra Milan e Monaco per il riscatto di Pellegri. Maldini e Massara hanno ottenuto dalla società monegasca uno sconto sul prezzo pattuito, passando da 6 a 4,5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino. Oggi dovrebbero essere sistemati i dettagli riguardanti i bonus prima della fumata bianca.

Una volta definita l’operazione, il Milan darà poi Pellegri in prestito al Torino. Un trasferimento a titolo temporaneo di 18 mesi, ma che prevedrà anche un diritto di riscatto a una cifra da concordare. La dirigenza granata vuole avere la possibilità di comprare il cartellino dell’attaccante. Aveva già preso in prestito secco Tommaso Pobega dai rossoneri, valorizzando così il centrocampista senza poterlo acquistare, e non vuole fare un altro affare identico.

Il Milan e il Torino hanno buoni rapporti, quindi non dovrebbe essere un problema raggiungere un’intesa totale in tempi abbastanza brevi. Da capire se nei discorsi tra i due club possa rientrare Gleison Bremer, difensore che piace molto a Maldini e Massara. Cairo ha dichiarato che il brasiliano rimarrà almeno fino al termine della stagione e sta anche trattando il rinnovo di contratto, ma nel calciomercato tutto può succedere.

Non va escluso che con l’operazione Pellegri il Milan si garantisca almeno un’opzione o comunque una corsia preferenziale per prendere Bremer in estate. Il centrale granata piace anche a Inter, Napoli e società straniere. Maldini e Massara potrebbero avere tra le mani la carta per sbaragliare la concorrenza.