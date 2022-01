Milan, rientro Bennacer: cosa succede se l’Algeria esce dalla Coppa d’Africa

Questo pomeriggio, tra poche ore, l’Algeria di Bennacer si giocherà il tutto per turno nell’ultima gara del girone di Coppa d’Africa

Situazione a dir poco complicata per l’Algeria di Ismael Bennacer, che tutto pensava tranne di doversi giocare il passaggio del turno in Coppa d’Africa all’ultima giornata della fase a gironi.

Dopo tre giornate, il gruppo E di Coppa d’Africa dice che l’Algeria si trova in quarta posizione, ovvero l’ultima. Non una situazione idilliaca, per usare un eufemismo, quella di Ismael Bennacer costretto a vincere la gara di questo pomeriggio contro, guarda caso, la Costa d’Avorio di Franck Kessie. Situazione in bilico anche per quest’ultimo, dato che è ancora tutto aperto in questo raggruppamento. Sembra di rivivere ciò che è accaduto qualche settimana fa nel girone di Champions del Milan!

Costretto a vincere Bennacer, costretto a non perdere Kessie. E’ davvero complicato ipotizzare chi sarà a passare il turno. Probabilmente entrambe le Nazionali hanno un po’ sottovalutato le restanti due squadre presenti nel gruppo, vale a dire Guinea Equatoriale e Sierra Leone che invece provano fino alla fine ad aggiudicarsi un posto tra le migliori d’Africa. Tutti i nodi verrano al pettine tra meno di un’ora e mezza, quando si disputeranno entrambe le gare in programma: Algeria contro Costa d’Avorio e Guinea Equatoriale contro Sierra Leone.

Algeria in bilico: Bennacer a disposizione per la Juventus?

Mettiamo il caso adesso che l’Algeria dovesse uscire dalla competizione. Un avvenimento che sarebbe clamoroso dato che sono stati gli ultimi a vincere la Coppa d’Africa. Ma stando a quanto accaduto finora in questa edizione, è un dato di fatto la possibilità di essere eliminati. Cosa succederebbe in tal senso ad Ismal Bennacer? Dovrebbe fare un periodo di quarantena prima di rientrare a Milanello? Cosa dice il protocollo?

Proviamo dunque a fare chiarezza. Secondo quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, nel caso in cui l’Algeria dovesse essere eliminata dalla Coppa d’Africa, Bennacer potrebbe subito rientrare in Italia. Per essere convocato contro la Juventus, servirebbe comunque l’esito negativo del tampone molecolare. Nessuna quarantena quindi.

Pioli ovviamente spera che ciò accada, Bennacer un po’ meno… Sarebbe tuttavia difficile vedere l’algerino subito in campo domenica sera contro la Juventus, dato che rientrerebbe nella giornata di sabato. Più probabile che si sieda in panchina pronto comunque a fare il suo ingresso in campo nella ripresa. Ma queste sono solamente ipotesi, tutto sarà deciso tra pochissimo nel super match tra Isma e Franck.