Il Milan perderà molti soldi in occasione del match contro la Juventus: Scaroni indica il mancato incasso del club.

Un San Siro con soli 5.000 tifosi presenti non rappresenta certamente la cornice ideale per un big match come Milan-Juventus. Eppure, a causa della decisione del Governo Italiano, allo stadio ci sarà solamente un numero limitatissimo di spettatori.

Chiaramente il provvedimento emanato dall’esecutivo nelle scorse settimane penalizza fortemente i club dal punto di vista economico. Quello rossonero, ad esempio, nella gara contro la Juve avrebbe registrato un incasso molto importante e vi dovrà rinunciare. Un danno per il quale non otterrà alcun risarcimento. Il fatto che ridurre la capienza 5.000 posti sia stato qualcosa di non necessario è testimoniato anche dal fatto che già a febbraio si tornerà al 50%. Non è ancora ufficiale, però è quello che trapela.

Milan, Scaroni arrabbiato: perdita da 5 milioni contro la Juve

Paolo Scaroni un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport non ha nascosto quanto perderà economicamente il club rossonero nel big match di San Siro: “Milan-Juventus ci avrebbe garantito un incasso da 5 milioni di euro. Chi ce li restituirà? Vogliamo riprendere prima possibile, nel rispetto del numero dei contagi, il percorso di riempimento totale degli stadi”.

Scaroni, presidente del Milan, ritiene che il Governo debba garantire i ristori anche ai club di calcio per aiutarli dopo i tanti soldi perdi a causa dei provvedimenti presi durante la pandemia: “I club hanno sofferto la mancanza dei ristori. È ovvio che ci spettino, continueremo la nostra battaglia. Il mondo dello spettacolo, compresi teatri e discoteche, è stato ritenuto meritevole di aiuti mentre il calcio solamente in piccola parte. Tale differenza c’è solo in Italia. In Inghilterra o in Francia hanno stadi pieni e ristori. Per noi è ingiusto”.

Le società della Serie A si aspettano un aiuto dallo Stato. Certamente aver ridotto la capienza degli stadi a 5.000 posti per due partite non è qualcosa che vada in tale direzione. E non sembra neppure un provvedimento granché utile per la limitazione dei contagi.