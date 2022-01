Serie A, Milan e Inter giocano entrambe in casa: il motivo

Serie A, Milan e Inter giocano entrambe a San Siro alla 23.a giornata rispettivamente contro Juventus e Venezia. Non si tratta di un’anomalia del calendario. C’è infatti un motivo ben preciso

Un inizio di 2022 decisamente impegnativo per il manto erboso di San Siro, non certo in condizioni ideali a causa dei tanti match ravvicinati disputati da Milan e Inter in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Di certo non gioverà a un terreno già messo a dura per le tante partite e le condizioni climatiche, il doppio impegno in casa per rossoneri e nerazzurri nella 23.a giornata di Serie A, attesi da Venezia e Juventus, rispettivamente sabato 22 e domenica 23 gennaio. E’ già capitato, dieci giorni fa, che Inter e Milan giocassero a ridosso entrambe in casa con la finale di Supercoppa tra gli uomini di Inzaghi e la Juventus, seguita 24 ore dopo dal match di ottavi di Coppa Italia vinto dai rossoneri ai supplementari con il Genoa.

Ora lo scenario si ripete ma in campionato, una circostanza davvero singolare in Serie A tra squadre della stessa città e che condividono lo stesso stadio. Lo scorso anno, tra il 23 e il 24 gennaio 2021, è capitato a Roma e Lazio contro Spezia e Sassuolo, due partite disputate rispettivamente di sabato e domenica nell’ultima giornata di andata. Una scelta dovuta all’esigenza di lasciare libero l’Olimpico nel turno conclusivo di campionato previsto il 23 maggio, su disposizione della Uefa per l’allestimento dello stadio in vista di Euro 2020.

Milan e Inter “insieme” a San Siro a causa dell’…Italia

C’è una motivazione “internazionale” anche per la doppia partita casalinga di Inter e Milan tra il 22 e il 23 gennaio. Le due squadre milanesi, infatti, hanno dovuto “liberare” San Siro a inizio ottobre per metterlo a disposizione della Uefa in vista della Final Four di Nations League con Italia-Spagna e la finale Francia-Spagna disputate al Meazza rispettivamente il 6 e il 10 ottobre 2021.

Nella precedente giornata di Serie A, la settima di andata, tra il 2 e 3 ottobre 2021, Inter e Milan giocarono entrambe fuori casa contro Sassuolo e Atalanta. Inevitabilmente, dunque, nel girone di ritorno ci sarebbe stato un turno in cui le prime due della classifica avrebbe condiviso lo stadio con un giorno di distanza. Il tutto, con inevitabile e ulteriore stress per il prato del Meazza per il quale si sta valutando la possibile rizzollatura durante la pausa del campionato prevista a fine gennaio.