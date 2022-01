Sondaggio ML – Bennacer subito titolare?

Ecco i risultati del sondaggio proposto dalla nostra redazione a tutti i tifosi rossoneri. Bennacer in campo con la Juve? Non ci sono dubbi…

Manca sempre meno a Milan-Juventus. Noi ci arriviamo parlandone con i nostri utenti e ascoltando i loro pensieri. Abbiamo proposto un sondaggio per quanto riguarda l’impiego di Bennacer, reduce da un grosso dispiacere in Coppa d’Africa.

Il centrocampista rossonero, infatti, è stato eliminato con la sua Algeria addirittura non riuscendo a superare neppure la fase a gironi della competizione. Fatale la sconfitta nell’ultima giornata contro la Costa d’Avorio di Franck Kessie. Bennacer è già tornato a Milano nella giornata di ieri ed ha svoltato una seduta defaticante agli ordini dello staff tecnico di Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano sta pensando seriamente di mandarlo in campo dal primo minuto, ma la decisione definitiva non è ancora stata presa. Bisogna capire quali sono le condizioni reali ed effettive del giocatore, reduce da diverse partite giocate in pochi giorni con la sua nazionale. Tanti fattori che porteranno Pioli a fare una scelta. Vedremo se ne capiremo di più già dopo la conferenza stampa del tecnico emiliano. Se dovesse optare per farlo partire dalla panchina, pronto al suo posto uno tra Krunic e Bakayoko al fianco di Sandro Tonali.

I tifosi non hanno dubbi e se fossero loro gli allenatori del Milan avrebbero già la risposta pronta. Il risultato del nostro sondaggio su Twitter e anche su Telegram non lascia spazio ad interpretazioni: i milanisti vogliono Bennacer subito in campo!

Come potete notare dal risultato del sondaggio su Twitter, più dell’ottanta percento dei votanti vorrebbe vedere Bennacer titolare già dalla sfida di domani sera. Risultato schiacciante anche su Telegram, dove i nostri seguaci hanno potuto anche fare delle interessanti considerazioni.

Anche qui non ci sono dubbi: più del settanta percento ha votato a favore di Ismael. In tantissimi hanno votato! Adesso invece è il momento di riportare diversi commenti di tifosi che preferirebbero delle alternative. Eccone qualcuno:

Raffaele preferirebbe Bakayoko: “Bisogna partire con Tonali e Bakayoko. A me Bakayoko non piace, però è molto fisico nel difendere: può dare una mano e poi per il 55esimo potrebbe avvenire il cambio con Bennacer! Tonali con Bennacer formano una grande coppia”.

Questo è un altro commento a favore del francese, scritto da Envi: “Bakayoko deve giocare sempre. Deve solo avere un po’ di fiducia in più e trovare il ritmo. E’ perfetto contro la Juve che vuole metterla sul piano fisico”.