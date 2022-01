Milan, Adli stupisce la Francia | “Impressionante”

Grande prestazione per il centrocampista del Bordeaux nel primo tempo contro lo Strasburgo. Il Milan si sfrega le mani e lo aspetta.

Il Milan lavora sul mercato con l’acquisto di Lazetic per l’attacco, e intanto aspetta Yacine Adli. Il centrocampista diventerà rossonero soltanto quest’estate ma il Diavolo non si dimentica di lui.

Il centrocampista classe 1999 sta crescendo sempre di più in questa stagione e oggi sta trascinando la sua squadra contro lo Strasburgo. Un gran primo tempo per lui, con la fascia di capitano e schierato come trequartista nel 4-2-3-1 dall’allenatore ex Lazio Vladimir Petkovic. I girondini hanno chiuso il primo tempo sul 3-1 con la doppietta dell’attaccante coreano Hwang e il gol dell’honduregno Eli. Adli non ha segnato gol né fornito assist, ma è stato grande protagonista comunque grande protagonista in questa prima frazione di gioco.

Leggi anche:

Il francese avrebbe sicuramente fatto comodo già da ora alla squadra rossonera, ma Stefano Pioli si dovrà accontentare di averlo a disposizione dalla prossima stagione. Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità che il calciatore potesse anticipare il suo arrivo a Milanello già a gennaio, ma quando Maldini aveva chiuso l’operazione la scorsa estate, era stato stabilito che il giocatore sarebbe rimasto un altro anno in Ligue 1. Da quanto si può ammirare però possiamo dire che un anno in più in Francia può aver fatto bene al 22enne, che potrà approdare così al Milan da giocatore ancora più maturo.