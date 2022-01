Milan, operazione chiusa | Novità sulle cifre, contratto pronto

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, è stata inserita una percentuale sulla rivendita del calciatore nell’affare.

La trattativa ha avuto tempi molto brevi. Se ne è parlato negli ultimi giorni e l’inizio della prossima settimana dovrebbe già chiudersi il tutto. Maldini regala a Pioli il primo rinforzo in questa sessione invernale di mercato.

In attesa di scegliere il rinforzo per la difesa, la dirigenza rossonera ha deciso inatnto di affondare il colpo in attacco, scegliendo di puntare forte sul giovanissimo attaccante serbo della Stella Rossa, Marko Lazetic. Il classe 2004 andrà ad affiancare Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giourd, ma ovviamente si tratta di un’operazione in prospettiva.

Passaggio di consegne quindi con Pietro Pellegri che a questo punto è davvero vicino all’addio, dopo appena sei mesi a Milano. Il centravanti di proprietà del Monaco è diretto verso Torino, sponda granata, per rincontrare il suo mentore ai tempi del Genoa, Ivan Juric. Nelle ultime ore sono uscite anche delle novità importanti sui dettagli dell’operazione con la Stella Rossa

Il 10% sulla rivendita andrà alla Stella Rossa

Secondo quanto riportato da Daniele Longo la trattativa sarebbe ormai conclusa e i due club stanno limando gli ultimi dettagli. Il giornalista di Calciomercato.com ha spiegato meglio la questione attraverso un post sul proprio account Twitter: “Il Milan ha chiuso per Lazetic, i due club lavorano allo scambio dei documenti. 4 milioni più 1 di bonus più il 10% sulla futura rivendita alla Stella Rossa, contratto di cinque anni al giocatore. Marko atteso in Italia fra martedì e mercoledì”.

Lazetic da compiuto da poco 18 anni e in questa stagione ha collezionato 14 presenze e una rete. I numeri di per sé non sono pazzeschi, ma evidentemente Paolo Maldini ha studiato bene l’attaccante ed è rimasto stregato dalle sue qualità, tanto da portarlo ad effettuare immediatamente l’investimento. Se tutto andrà come previsto, Lazetic vestirà rossonero già nei prossimi giorni.