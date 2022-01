Milan, scelta fatta in difesa: arriva l’under 23

Le ultime notizie in merito al possibile acquisto in difesa. Diverse strade da percorrere, dopo l’arrivo, praticamente certo, dell’attaccante. Ecco le novità della mattinata

Dopo aver messo le mani sull’attaccante, il Milan si muove per regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore. L’arrivo di Marko Lazetic, che ieri ha compiuto 18 anni, è solo questione di tempo. Il suo sbarco in Italia dovrebbe avvenire già ad inizio settimana, quando il suo entourage e la dirigenza rossonera, rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara, avranno limato gli ultimi dettagli. La fumata bianca, come raccontato, è davvero dietro l’angolo. Alla Stella Rossa andrà una cifra vicina ai 3-4 milioni di euro.

Poi ci sarà modo, negli ultimi giorni, per mettere le mani sul calciatore, che possa prendere il posto di Simon Kjaer. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Sven Botman. Portare in Italia il difensore classe 2000 non appare per nulla facile, nonostante gli ottimi rapporti con il Lille.

I francesi valutano il giocatore tanto e hanno già rispedito al mittente offerte superiori ai 35 milioni di euro da parte del Newcastle ma in questo caso a trattare sarebbero le proprietà. Un piccolo spiraglio va, dunque, ancora, lasciato anche se è più facile che venga bloccato per il mercato di giugno.

A gennaio la situazione non appare molto cambiata. Se non si dovesse riuscire a mettere le mani sull’olandese, ci sono diverse piste da seguire. La più facile sembra portare a Manchester: l’idea prestito di Bailly, infatti, resta ancora viva, così come Diallo del Psg.

Doppia pista per il difensore

Non si può escludere, però, che alla fine, come sta succedendo con l’attaccante, arriva un difensore mai nominato prima.

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, parlando del colpo dietro, è sicura dell’arrivo di un nuovo centrale durante questa sessione di calciomercato. Rilancia l’ipotesi Bailly, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio ma la sua alternativa sarebbe un giovane under 23. Il quotidiano rosa non fa nomi, lasciando intendere che con Paolo Maldini e Frederic Massara le sorprese sono davvero dietro l’angolo.