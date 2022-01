Milan-Juventus, streaming e diretta tv: Dazn o Sky, dove vederla

Milan-Juventus conclude il programma della 23.a giornata di Serie A. Punti importanti in palio a San Siro. Le indicazioni su dove vedere il big match in streaming e in diretta tv

Non sarà mai una partita come le altre Milan-Juventus e non lo sarà nemmeno stasera, quando le due squadre scenderanno in campo sul prato disastrato di San Siro per il match che chiude la 23.a giornata.

Una partita di grande importanza per entrambe le squadre. Il Milan, dopo la sconfitta con lo Spezia, non può permettersi di perdere ulteriore terreno dall’Inter, al momento a +5 e con una partita da recuperare. La Juventus, invece, con un altro risultato positivo potrebbe portarsi addirittura a -4 dai rossoneri e superare l’Atalanta al quarto posto ma con un match in più disputato.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una serata di grande calcio. Pioli ritrova Romagnoli e Calabria titolari. Bennacer in ballottaggio con Krunic dopoil rientro dalla Coppa d’Africa. In avanti, gli insostituibili Leao e Ibrahimovic con Messias, Saelemaekers e Diaz. Assenti Tomori, Kessie e Kjaer. Defezioni importanti anche nella Juventus, priva di Chiesa e Bonucci. Dybala affiancherà Morata con Cuadrado avanzato in mediana.

Allegri ritrova il Milan a San Siro a oltre quattro anni dall’ultimo precedente del novembre 2018, terminato 0-2 per i bianconeri con i gol di Mandzukic e Ronaldo. Partita che sarà ricordata per la serataccia dell’ex Higuain con il rigore sbagliato e l’espulsione per proteste con l’arbitro, episodio che, di fatto, sancì la fine dell’esperienza in rossonera del Pipita.

Leggi anche

Milan-Juventus, dove vederla: la diretta tv e streaming

Milan-Juve è un’esclusiva assoluta di DAZN. L’emittente trasmetterà il match in streaming sull’applicazione dipsonibile in abbonamento per dispositivi mobili, Amazon Fire Stick, console di gioco e decoder Tim Vision. Dazn si collegherà con San Siro a partire dalle 20 con Diletta Leotta e i suoi ospiti. A seguire, approfondimenti in studio con Marco Cattaneo. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo.

Non ci sarà la diretta di Milan-Juve su Sky satellite per gli abbonamenti domestici. Il match sarà invece visibile in locali pubblici (ristoranti, bar, alberghi, pub), dotati di abbonamento businness, abilitato alla visione del canale che trasmetterà le partite di Dazn. Gli highlights su Sky Sport saranno disponibili dalla tarda serata mentre il match sarà commentato a Sky Calcio Club da Fabio Caressa e i suoi ospiti.

Dopo la pausa, il Milan tornerà in campo contro l’Inter nel weekend del 5-6 febbraio con orario e programmazione televisiva e streaming ancora da definire. La LegaCalcio comunicherà il tutto in settimana.