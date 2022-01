Baresi: “La Coppa Italia può essere un’occasione per vincere quest’anno”

Franco Baresi ha rilasciato una bella intervista per Radio Rossonera. Importanti le sue dichiarazioni sugli obiettivi stagionali del Milan…

Quando si tratta di Franco Baresi, l’animo dei tanti tifosi rossoneri si scalda in un secondo. Poi, se la storica bandiera rossonera è chiamata a parlare di Milan, non si può far altro che stare in silenzio ed ascoltare.

Intervistato a Radio Rossonera, Baresi, oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha analizzato con parole logiche e attente il percorso e gli obiettivi della squadra di Stefano Pioli in questa stagione. Queste le tematiche affrontate e le risposte dell’ex difensore per la fonte sopracitata:

Sugli obiettivi stagionali del Milan: “Dopo aver raggiunto il ritorno in Champions League questa stagione, il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre e di avere obiettivi ancora più ambiziosi il prossimo anno, come dovrebbe essere sempre per un club come il Milan”.

Sul percorso fatto sin qui: “Penso che questa squadra sia cresciuta molto e abbia dimostrato di poter competere ai vertici del calcio italiano. Dobbiamo migliorare nel calcio europeo, ma penso che il Milan sia sulla strada giusta e che possiamo sentirci positivi in merito al futuro”.

Sul cammino in Coppa Italia: “La Coppa Italia può essere una vera occasione per vincere un trofeo quest’anno. Siamo stati eliminati dalla Champions League, ma tra campionato e coppa penso che possiamo davvero fissare a mente questo obiettivo”.

Sulla stagione: “Penso che quest’anno abbiamo una rosa più ampia e numerosa ma, sfortunatamente, siamo stati colpiti da troppi infortuni. Penso che il Milan può competere perché abbiamo una rosa con tanti talenti”.