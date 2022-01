Inter-Milan, quando si gioca il derby: ufficiale data e orario

La Lega Serie A ha diramato date e orari delle gare di campionato che vanno dalla 24esima alla 26esima giornata. Cambia la data del derby…

Da pochi minuti, sul sito ufficiale della Lega Serie A sono stati pubblicati i calendari di Coppa Italia (quarti di finale) e campionato (dalla 24esima alla 26esima giornata). Come vi abbiamo informato poc’anzi, Milan-Lazio di Coppa si disputerà mercoledì 8 febbraio alle ore 21.00.

San Siro, ancora una volta, farà da sfondo ai quarti di finale tra rossoneri e biancocelesti. Ma non soltanto. Anche Inter-Roma, l’altro match valido per i quarti, si disputerà al Meazza il giorno prima, precisamente martedì 8 febbraio sempre alle ore 21.00. Il campo di San Siro verrà dunque messo ancora a dura prova, ma per quelle date il manto erboso sarà, come promesso, nuovo e di qualità.

Non dimentichiamo, infatti, che pochi giorni prima Milan e Inter giocheranno l’acceso derby di campionato, e alle due squadre è stata assicurata la rizollatura del manto erboso di San Siro prima della gara. Attenzione, però, perchè al contrario di quanto detto, Inter-Milan non si giocherà il 6 febbraio.

La Lega Serie A, come accennato, ha reso noti date e orari della 24esima, 25esima e 26esima giornata di campionato. Ebbene, il derby di Milano verrà disputato sabato 5 febbraio alle ore 18.00. Un orario sicuramente un pò insolito dato il prestigio del match, ma che i tifosi e appassionati dovranno farsi andar bene.

Milan-Sampdoria e Salernitana-Milan si disputeranno rispettivamente il 13 febbraio alle ore 12.30 e il 19 febbraio alle ore 20.45. Di seguito la lista nel delle gare con annessa programmazione TV:

5 febbraio 2022 ore 18.00: Inter-Milan (DAZN)

13 febbraio ore 12.30: Milan-Sampdoria (DAZN/SKY)

19 febbraio ore 20.45: Salernitana-Milan (DAZN/SKY)