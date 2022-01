Italia, i convocati di Mancini per lo Stage: 3 rossoneri e tante sorprese!

La Nazionale Italiana ha diramato la lista dei convocati Mancini per lo Stage che si terrà a giorni. Presenti tre rossoneri, ma attenzione alle sorprese!

Dal 26 al 28 gennaio, l’Italia di Mancini si radunerà a Coverciano per lo Stage di preparazione agli impegni delle qualificazioni Mondiali che si terranno a marzo. La Nazionale Azzurra ha comunicato la lista dei convocati del CT Roberto Mancini per l’evento.

In tutto, sono 35 i giocatori che hanno ricevuto la promettente chiamata. Una lunga lista che presenta parecchie sorprese. Saranno bene sette gli azzurri per la prima volta convocati da Mancini. La maggior parte giovani (eccetto due), e dalle grande ambizioni, oltre che qualità.

Parliamo del portiere Marco Carnesecchi (Cremonese), i difensori Luiz Felipe (Lazio) e Giorgio Scalvini (Atalanta), i centrocampisti Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo) e Samuele Ricci (Empoli) e l’attaccante Joao Pedro (Cagliari).

Ma le sorprese non sono finite qui, anzi! Probabilmente la scelta che più ha lasciato a bocca aperta i tanti appassionati è il ritorno in maglia azzurra di Mario Balotelli. L’ex Milan ed Inter, oggi in forza all’Adana Demirspor, torna in Nazionale (almeno per lo Stage) dopo oltre tre anni.

Ma andiamo ai rossoneri reclutati da Roberto Mancini. Ovviamente, non poteva mancare Sandro Tonali. Colui che questa stagione ha tirato fuori le unghia e si sta dimostrando il gran giocatore che tutti avevano pronosticato. Inoltre, sono presenti nella lista Davide Calabria e Alessandro Florenzi: il veterano e il promettente della squadra di Stefano Pioli.

I due si contenderanno, sempre in maniera costruttiva, un posto anche nelle gerarchie di Roberto Mancini. Di seguito la lista completa dei convocati: