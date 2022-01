Tomori vuole il derby: lavoro in palestra – VIDEO

Il difensore inglese corre verso il recupero e posta una storia Instagram mentre lavora sul ginocchio in palestra.

Il Milan è in emergenza difensiva e sta pensando a un rinforzo dal mercato per il reparto arretrato, da affidare quanto prima a Stefano Pioli. Attualmente infatti a disposizione del tecnico emiliano ci sono solo Romagnoli, Gabbia e Kalulu.

In queste settimane il Milan ha effettuato diversi sondaggi in questo senso, da Botman a Bremer, passando per Diallo, Bally e molti altri. L’allenatore rossonero ha però specificato in più occasioni che la cosa più importante sarà recuperare al più presto Fikayo Tomori. Il centrale inglese, ma di origini canadesi, aveva subito infortunio al menisco in occasione di Milan-Genoa di Coppa Italia e si era immediatamente operato al ginocchio per risolvere al più presto la situazione.

I tempi di recupero sono stati stimati in circa un mese, fatto sta che l’ex Chelsea ha una voglia matta di tornare velocemente di tornare in campo ad aiutare i suoi compagni. Tomori sa che il Milan ha bisogno di lui per il prosieguo di stagione e ha deciso di accelerare al massimo il percorso di riabilitazione.

L’obiettivo, neanche poi tanto nascosto, è quello di riuscire ad esserci al rientro dalla pausa per l’importantissimo derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, per quella che si preannuncia a tutti gli effetti come una sfida scudetto. “Giorno per giorno”, come aveva detto qualche giorno fa in un altro post social, nella speranza di tornare appena in tempo per fermare Lautaro e compagni. Una speranza davvero minima però, come ha specificato nei giorni scorsi Stefano Pioli, secondo cui il recupero per i nerazzurri è davvero arduo.

Sono passati ormai dieci giorni dall’operazione e il 24enne è già al lavoro in palestra, come lui stesso ha fatto vedere in una storia sul proprio profilo Instagram. Ecco il video: