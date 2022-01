Milan-Juve, Tomori vicino alla squadra: coi ragazzi in spogliatoio!

Una piacevole notizia ci arriva dal giornalista! Fikayo Tomori è presente insieme ai compagni e al mister nello spogliatoio prima della gara…

La sua mancanza si sentirà fortemente stasera! La presenza di Fikayo Tomori in campo sarebbe stata essenziale al fine di condurre la gara contro la Juventus con qualche sicurezza in più in difesa. Un pò come accaduto la scorsa stagione nel match di ritorno.

Tomori condusse una strepitosa prestazione allo Stadium, timbrando addirittura un magico gol di testa, quello dello 0-3 definitivo. Oggi, però, l’inglese si trova in uno stato d’infortunio. Soltanto una settimana fa si è operato in artroscopia al menisco, e adesso ci si chiede quando sarà possibile rivederlo in campo.

Secondo diverse fonti, l’ex Chelsea punta fortemente al rientro il 6 febbraio, giornata, la 24° di Serie A, nella quale si disputerà il derby di fuoco contro l’Inter. Ad oggi, però, non ci sono certezze. Sappiamo, come dimostrato dal video social, che Fikayo si è già messo in piedi. È stato ripreso a camminare con qualche acciacco a Milanello qualche giorno dopo l’operazione.

Ma se non può essere presente in campo, Tomori prova comunque a stare vicino alla squadra e trasmettere ai compagni tutta la sua grinta e determinazione. Questo ragazzo, in poco tempo, ha sviluppato una grande sicurezza e leadership. Stasera, come riportato da Tommaso Turci, Fikayo Tomori è presente a San Siro.

L’inglese ha accompagnato la squadra nello spogliatoio nel pre-gara e sederà nella tribuna dei giocatori durante la partita. Una presenza la sua che può significare davvero molto per tutto il gruppo squadra. Stasera ci sarà bisogno di trarre coraggio e forza da ogni fattore…e il fattore Tomori è certamente importante.