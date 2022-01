Inter-Milan, capienza San Siro: la rivelazione di De Siervo

L’amministratore della Lega Serie A ha fatto il punto sulla capienza degli stadi per i prossimi mesi a GR Parlamento.

Ha fatto molto parlare in queste ultime settimane la scelta di ridurre la capienza degli stadi a soli 5000 spettatori per ogni match. Lo spettacolo che ne è venuto fuori in Milan-Juventus è stato infatti molto triste e c’è l’intenzione di evitare il ripetersi di una situazione simile.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto a “La politica nel pallone” su GR Parlamento ed è entrato nel merito della questione, in particolare ha parlato della possibilità di rivedere una percentuale di pubblico maggiore in vista di Inter-Milan, gara in programma il 6 febbraio, al rientro dalla sosta. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Quanti spettatori per il derby di Milano? Dalle informazioni che abbiamo almeno il 50% della capienza ed è il minimo sindacale. Il derby sarà un grande evento, avremo un terreno di gioco perfetto”.

Leggi anche:

De Siervo ha poi aggiunto una considerazione sull’eventualità di ritornare a rivedere già a breve gli stadi pieni, un fattore di primaria importanza per l’economia calcistica italiana in questo periodo particolare: “Speriamo di poter raggiungere presto il 100% della capienza degli impianti grazie al grande lavoro che sta facendo il sottosegretario Vezzali. Dobbiamo tornare a un livello di normalità e riportare il pubblico negli stadi, perché anche nelle coppe europee sarebbe un danno enorme per i nostri club giocare all’esterno con il pubblico avversario e in casa senza tifosi”. Una situazione da cui trarrebbero vantaggio ovviamente anche le squadre proprio sul campo, con l’incitamento dei propri fan.

A questo, in merito al derby, va poi aggiunto che per il Derby della Madonnina dovrebbero arrivare buone notizie anche dal terreno di gioco. In mattinata infatti la Gazzetta dello Sport ha spiegato che nel corso di questa settimana verrà effettuata la rizollatura del campo. La situazione era diventata infatti critica.