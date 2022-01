Sportmediaset – Milan, acquisto in difesa: c’è un’ipotesi da non escludere

Secondo quanto riferito oggi da Sportmediaset, non è escluso che la società rossonera decida alla fine di mantenere le cose come stanno.

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e dopo il colpo Lazetic in attacco, la dirigenza rossonera potrebbe anche decidere di fermarsi qui, almeno per quanto riguarda il mercato in entrata.

Si è parlato per un mese intero di quale potesse essere il nome giusto per rinforzare un reparto in emergenza, tirando fuori davvero tante ipotesi sul mercato. Da inizio febbraio però la difesa potrebbe tornare tutta a disposizione, ad eccezione ovviamente di Simon Kjaer. Il danese ne avrà purtroppo fino alla fine della stagione. Ecco quindi che i piani possono cambiare improvvisamente.

Secondo quanto riferito infatti nell’edizione odierna di Sport Mediaset su Italia Uno, la situazione che riguarda il possibile arrivo di un difensore centrale in più dal mercato è al momento in stand-by. Non è affatto scontato che il club rossonero andrà ad operare in quel reparto nel mese di gennaio: questo è quanto fatto intuire da Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica del Milan, prima della partita contro la Juventus ha spiegato che con il rientro di Romagnoli e quello di Tomori dopo la pausa l’emergenza in difesa non ci sarà più.

Leggi anche:

Un colpo in prospettiva o si resta così

Se fosse stato possibile arrivare ad un giocatore importante in prospettiva la società non si sarebbe tirata indietro, ma a questo punto la situazione potrebbe davvero rimanere com’è. La Gazzetta dello Sport parlava di Bailly come ultima ipotesi, ma il Diavolo non sta riuscendo a convincere il Manchester United ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto per il difensore.

Sportmediaset ha poi confermato l’imminente arrivo in attacco del classe 2004 della Stella Rossa, Marko Lazetic, che prenderà il posto di Pietro Pellegri, destinato invece al Torino di Ivan Juric. In uscita c’è poi sempre Samu Castillejo, l’esterno spagnolo è richiesto dalla Sampdoria su consiglio di Marco Giampaolo, che lo ha già allenato proprio nell’esperienza rossonera. L’ex Villareal ormai non trova davvero più spazio nella squadra di Pioli e ha voglia di tornare protagonista in un altra piazza.