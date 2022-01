Milan, un colpo a zero può sfumare | Offerta dello United

Uno dei centrocampisti accostati al club rossonero potrebbe finire in Premier League: c’è una proposta importante.

Il Milan rischia concretamente di perdere Franck Kessie a parametro zero a fine stagione. L’ivoriano ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non si registrano passi avanti nella trattativa per il rinnovo. Oggi l’addio è l’ipotesi più probabile.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando come sostituire l’ex Atalanta in caso di partenza. Probabile il rientro alla base di Tommaso Pobega, in prestito al Torino, però non è escluso che in mediana venga fatto qualcos’altro. Soprattutto se il club decidesse di vendere Rade Krunic. Senza dimenticare la situazione di Tiemoué Bakayoko, arrivato in prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Manchester United, proposta a Kamara: Milan e Roma tagliate fuori?

Tra i centrocampisti accostati al Diavolo in questi mesi c’è Boubacar Kamara, il cui contratto scade a giugno 2022 e che dunque rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero. Non ha intenzione di rinnovare con il Marsiglia, che nella scorsa finestra estiva del calciomercato aveva respinto le offerte di Milan e Newcastle United.

Se i rossoneri sembrano essersi un po’ defilati, pur monitorando comunque la situazione, c’è un’altra squadra italiana in pressing per il centrocampista francese: la Roma. José Mourinho vuole un altro rinforzo in mediana, dopo aver ricevuto Sergio Oliviera in prestito dal Porto. Il problema è che il club giallorosso deve prima vendere Amadou Diawara per poi andare all’assalto di un nuovo innesto in mediana.

Nel frattempo, ci sono anche altre società europee in agguato su Kamara. Una di queste è il Manchester United, che secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira avrebbe presentato un’offerta che prevede un contratto di cinque anni. Ralf Rangnick apprezza molto il calciatore e lo vorrebbe nella sua squadra, magari già prima della fine della sessione invernale del calciomercato.

In Spagna i colleghi di Marca confermano che il Manchester United sta provando a prendere subito Kamara. Considerata la sua situazione contrattuale, il giocatore può lasciare Marsiglia per un prezzo contenuto. Il 22enne francese sarebbe una buona alternativa a McTominay e Fred a centrocampo. Sulle sue tracce pure Aston Villa, Barcellona e Real Madrid.

Le italiane rischiano di essere tagliate fuori, pure perché dalla Francia era trapelato che Kamara richiedesse uno stipendio abbastanza elevato. Attualmente guadagna circa 2,7 milioni di euro netti a stagione e ne vorrebbe 4-5 con il nuovo contratto. Più facile che siano club stranieri a garantirgli un ingaggio così alto.