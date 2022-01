Coppa Italia, quarti di finale Milan-Lazio: data e orario del match

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco quando si giocherà Milan-Lazio…

Il Milan, dopo aver battuto il Genoa agli ottavi di finale, incontrerà la Lazio di Maurizio Sarri ai quarti. Quella contro i liguri non è stata una gara affatto semplice, dato che la squadra di Stefano Pioli ha dovuto terminare il match passando per i supplementari. 3-1 il risultato finale, ma di energie se ne sono spese parecchie, e per lo più con una rosa in emergenza.

La Lazio ha invece trovato la vittoria di misura contro l’Udinese di Cioffi. 1-0 il risultato finale. Il Milan ha affrontato il Genoa in Coppa giovedì 13 gennaio. Da pochi minuti, la Lega Serie A ha diramato le date e gli orari delle gare dei quarti di finali. Ebbene, rossoneri e biancocelesti si incontreranno in gara secca mercoledì 9 febbraio alle ore 21.00. A far cornice alla partita ci sarà ancora una volta San Siro, che stavolta dovrebbe offrire un terreno di gioco nettamente migliore.

Difatti, la sfida alla Lazio seguirà il focoso derby tra Milan e Inter del 5 febbraio, per il quale è stato promesso un manto erboso nuovo e di qualità. Anche i cugini nerazzurri giocheranno i quarti di finale contro la Roma – in programma martedì 8 febbraio alle ore 21.00 – a San Siro.

Insomma, ancora giornate toste e stressanti per il campo dello Stadio Giuseppe Meazza, ma con il nuovo manto dovrebbe essere più agevole per i giocatori destreggiarsi al meglio.