Lazetic al Milan e Vlahovic alla Juve | Le reazioni social tra ironia e fiducia

Il Milan sta per prendere un giovane talento serbo, mentre i rivali juventini sono pronti al grande colpo di mercato dalla Fiorentina.

Un mercato di gennaio che improvvisamente si tinge di slavo. Il Milan e la Juventus, dopo essersi incontrate sul campo domenica sera in campionato, accelerano entrambe per il colpo ‘serbo‘. Due attaccanti in arrivo per arricchire le rose di rossoneri e bianconeri.

La differenza è però sostanziale. Se il Milan ha pescato dalla Stella Rossa un talento giovanissimo, ancora tutto da dimostrare come Marko Lazetic, la dirigenza della Juve ha risposto con un colpaccio assoluto che rischia di rompere gli equilibri in Serie A. Sembra tutto fatto per l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.

Operazioni che evidentemente dimostrano le due differenti impostazioni societarie. Il Milan vuole puntare sui giovani talenti, crescendoli in casa propria e lanciandoli in prima squadra con fiducia. La Juventus invece era chiamata al salto di qualità immediato, così sta per investire una cifra molto onerosa per il classe 2000 della viola.

Diversi anche i costi: Lazetic al Milan è un’operazione da massimo 5 milioni di euro. Ne spenderà circa 70 invece la Juve per accaparrarsi un campione come Vlahovic, considerato l’attaccante più letale e talentuoso del campionato.

Leggi anche:

Tifosi del Milan divisi: “Benvenuto Lazetic! Però la Juve…”

Ovviamente queste due operazioni hanno scatenato moltissime reazioni sul web e sui social network. In particolare molti account di Twitter hanno voluto dire la loro sulle differenze tra gli investimenti di Milan e Juventus.

Molti tifosi rossoneri hanno accolto con ironia l’acquisto di un 18enne ancora tutto da scoprire, mentre i rivali storici ed odiati si sono assicurati il miglior numero 9 in circolazione:

Lazetic e Vlahovic giocavano nello stesso campetto da calcio a Belgrado, uno con la maglia di Pato, l’altro di Trezeguet, ma dal gol annullato a Muntari non si parlano più — hondaist❤️🖤 (@milanenthusiast) January 25, 2022

C’è chi invece punta il dito con i progetti del Milan e della proprietà Elliott. Si nota molta rabbia dei supporter rossoneri per non aver potuto provare un colpaccio stile Vlahovic:

la juve prende vlahovic con 500 milioni di debiti noi rispondiamo con lazetic però ehi guarda che bilancio bellissimo che abbiamo😜🤪😍 — * (@majicojr) January 24, 2022

La juve Vlahovic…noi stiamo aspettando lo sconto di 2 euro per Lazetic….😆 — Elio..Skiena Dritta (@diavolesquee) January 24, 2022

15 anni fa il Milan avrebbe preso Vlahovic e la Fiorentina Lazetić. Oggi invece la Juventus prende Vlahovic, la Fiorentina Cabral e il Milan Lazetić. Come cambiano le cose, purtroppo per noi. — VECCHIO CUORE ❤️🖤 (@vecchiocuore) January 25, 2022

Non mancano però gli ottimisti, coloro che si fidano delle scelte di Maldini e Massara e sono pronti ad accogliere Lazetic come una risorsa per l’attacco:

Tra 4 anni Lazetic avrà l’età di Vlahovic oggi…vedremo dove sarà arrivato — Turbine80 ⚫🔴M T (@Giacoenzo) January 25, 2022

Lazetic da qua a maggio fa più gol di vlahovic — Pres (@Rlocaloco) January 25, 2022

Da milanista solo a me non me ne frega niente di #Vlahovic? In questi anni penso si sia capito che una squadra di cacio non si può fare con solo delle “figurine”, ma che ci vuole un progetto serio alla base. Benvenuto al Milan #Lazetic — Ilmanu (@Ilmanu3) January 25, 2022