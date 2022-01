Calciomercato Milan, 5 giorni per il nuovo difensore: tre piste concrete

Il Milan ha sempre meno tempo per chiudere un altro colpo in difesa. I rossoneri sono a caccia di un difensore di prospettiva.

La scadenza delle trattative di mercato è sempre più vicina. La sessione invernale 2022 sta per chiudere i battenti, tra notizie bollenti e colpi last-minute che le varie società italiane proveranno a completare.

Il Milan, ad oggi, è fermo all’acquisto di Marko Lazetic per l’attacco e ad alcune operazioni in uscita che dovrebbero completarsi nel giro delle prossime ore. Eppure fin dal termine dello scorso anno solare si parlava dell’esigenza di ingaggiare un difensore centrale, visto l’infortunio shock di Simon Kjaer.

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno adesso 5 giorni di tempo per trovare un difensore ed accontentare le richieste di Stefano Pioli. Ma non sarà una scelta disperata dell’ultima ora. Il Milan intende effettuare un altro colpo stile Lazetic: ovvero un calciatore di prospettiva che abbia tempo e modo di crescere e dare una mano in corsa.

Dunque il Milan tenterà di chiudere il mese di gennaio con un colpo giovane per la linea arretrata. Il nome delle ultimissime ore arriverebbe dalla Germania: interessa un centrale di buone qualità che milita nello Schalke 04, ovvero Malick Thiaw.

Classe 2001, con origini senegalesi e finlandesi, Thiaw è un nazionale Under 21 tedesco che ha attirato gli interessi del Milan. Buone le relazioni degli osservatori e per questo motivo il club di via Aldo Rossi starebbe seriamente pensando a lui come colpo last-minute.

Thiaw non è l’unico colpo in canna. Per la difesa si seguono altri due profili di prospettiva. Uno arriva dalla nostra Serie A ed è Nicolò Casale. Centrale dell’Hellas Verona, classe ’98, è stato accostato spesso al Milan e gli osservatori lo hanno indicato come pronto al salto di qualità. Ma occhio alla Lazio, che avrebbe già trovato un accordo di massima con il club veneto sui 10 milioni di euro.

L’altro nome è quello del francese Maxime Esteve, talento del Montpellier. A soli 19 anni (è nato nel 2022) questo centrale mancino è diventato titolarissimo del suo club, avendo già collezionato 13 presenze da protagonista nella Ligue 1. Diverse società internazionali hanno già posto i propri occhi sulle qualità di Esteve, che rappresenterebbe un’alternativa ideale a Romagnoli.

Il Milan non ha molto tempo e dunque fretta di chiudere. Maldini dovrà accelerare su uno di questi nomi se vuole concludere la sessione invernale accontentando tifosi ed allenatore.