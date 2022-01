Milan, Kessie sempre più lontano: incontro programmato, si tratta!

Le ultimissime sul futuro di Kessie e sull’inserimento del club iberico: niente di fatto, ma la trattativa proseguirà nei prossimi giorni.

Questa sera si capirà quando effettivamente Franck Kessie farà ritorno a Milanello. Il centrocampista rossonero è impegnato nella Coppa d’Africa 2022 con la sua nazionale, chiamata oggi a duellare con il temibile Egitto. Se la Costa d’Avorio dovesse steccare, il Milan riavrà subito a disposizione il calciatore.

Al Milan serve un calciatore come Kessie, che in mezzo al campo può fare la differenza grazie alle sue caratteristiche uniche. Non a caso, negli ultimi match stagionali, la mediana rossonera si è retta sul solo Sandro Tonali. Ma la fisicità ed il senso tattico di Kessie resta fondamentale.

Eppure il suo club d’appartenenza è sempre più sicuro di perderlo a costo zero a fine stagione. Mancano pochi mesi alla scadenza del suo contratto e all’orizzonte non si vedono spiragli per un rinnovo. Intanto, dalla Spagna, arrivano conferme sul forte interesse di un top club internazionale proprio per Kessie.

Barcellona pronto all’assalto, ma non è la priorità

Nelle scorse ore si è fatta strada un’ipotesi succulenta per Kessie. Ovvero un possibile accordo per la prossima stagione con il Barcellona. Il club catalano, che con Xavi in panchina sta provando a risollevarsi dalla crisi recente, avrebbe deciso di virare sul centrocampista ivoriano come rinforzo low-cost.

Kessie ormai, fin da inizio gennaio, può trattare liberamente con altre società in vista della stagione 2022-2023. Il suo desiderio è chiaro: finire il campionato con il Milan, sperando anche di sollevare qualche trofeo, e poi lasciare la squadra di Pioli per cominciare un’esperienza altrove, possibilmente all’estero.

Il cronista Matteo Moretto, che lavora tra Italia e Spagna, ha fatto il punto della situazione. Il Barcellona è molto interessato a Kessie, ma il colpo non è imminente; i catalani hanno una lunga lista di nomi ed obiettivi per il proprio centrocampo. Il rossonero non è una priorità, ma a breve dovrebbero affondare il colpo. Si prevede la prossima settimana un incontro informale con l’agente di Kessie, per valutare e lanciare una prima proposta contrattuale.

Kessié-Barça: hay interés, sí. Cierto. De momento nada avanzado y seguro que el club tiene otros perfiles sobre la mesa. En las próximas semanas habrá reunión con el representante del jugador que acaba contrato en junio. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 25, 2022

Poco da fare per il Milan, che a questo punto dovrà concludere la stagione con Kessie al proprio posto. Ma nel frattempo Paolo Maldini dovrà iniziare a sondare il terreno per un sostituto. Un mediano forte fisicamente e dalle qualità tecniche importanti diventa una priorità per il prossimo mercato estivo.