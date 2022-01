Addio Milan, finalmente tutto pronto | Visite mediche programmate

Il club rossonero è pronto a salutare un giocatore, programmate per le visite mediche e la firma sul contratto.

Il Milan in entrata ha definito l’acquisto di Marko Lazetic dalla Stella Rossa e cercherà di prendere anche un difensore centrale, ma lavora pure sul mercato in uscita. Dopo Andrea Conti alla Sampdoria, la società sta cercando di cedere anche Samuel Castillejo. Il club blucerchiato è in corsa, però ci sono pure squadre spagnole interessate.

Ma prima dell’ex Villarreal a salutare Milanello è Pietro Pellegri. L’attaccante era arrivato alla corte di Stefano Pioli in prestito dal Monaco, ma tra infortuni e scarso minutaggio non ha lasciato la sua impronta. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano comunque tentato di abbassare il prezzo del riscatto per comprare il cartellino e poi cederlo in prestito, però il club monegasco ha rifiutato di pattuire uno sconto.

Il prestito al Milan verrà di fatto interrotto, Pellegri passerà al Torino direttamente dal Monaco. Altro trasferimento in prestito con diritto di riscatto. La cifra per l’opzione di acquisto è fissata a 6,5 milioni di euro, praticamente la stessa stabilita con la società rossonera. Il giocatore in Piemonte troverà come allenatore Ivan Juric, colui che lo fece esordire in Prima Squadra ai tempi del Genoa e in generale un tecnico molto bravo a valorizzare i giovani talenti.

Certamente per Pellegri sarà fondamentale non avere più infortuni per trovare continuità in campo. Gli è sempre stato riconosciuto un buon talento, però i problemi fisici hanno frenato la sua crescita. Il Milan ha provato a scommettere su di lui, però la scommessa non ha pagato.

Nella giornata di oggi il centravanti sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al Torino fino al termine della stagione. Vedremo se l’esperienza in granata sarà quella del suo rilancio.