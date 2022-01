Calciomercato Milan, colpo dalla Germania | Contatti avviati

Spunta un nuovo nome per il calciomercato Milan: è Thiaw, giocatore che milita in Germania e che potrebbe essere il colpo degli ultimi giorni di gennaio.

Il Milan potrebbe non fermarsi all’acquisto di Marko Lazetic nella in questa finestra invernale del mercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli anche un difensore centrale.

Nessun investimento oneroso però, solamente un affare low cost. Per eventuali operazioni costose, come quella richiesta per Sven Botman del Lille, tutto rinviato alla sessione estiva. Intanto il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport rivela che la società rossonera ha messo gli occhi su Malick Thiaw, 20enne centrale difensivo dello Schalke 04. Contatti avviati per portarlo a Milanello. Sulle sue tracce anche il Liverpool.

Leggi anche:

Malick Thiaw tra Milan e Liverpool: affare low cost

Thiaw ha un contratto in scadenza a giugno 2024 con lo Schalke 04 e secondo il sito specializzato Transfermarkt il suo cartellino ha una valutazione da 5 milioni di euro, la stessa cifra che il Milan ha deciso di investire per l’acquisto di Marko Lazetic dalla Stella Rossa. In Bundesliga 2 ha collezionato 20 presenze in questa stagione, tutte da titolare. La squadra di Gelsenkirchen è quarta in classifica e ha anche la quarta migliore difesa del campionato cadetto tedesco.

Il difensore classe 2001 è nato a Dusseldorf ed è nel giro della Germania Under 21, con la quale ha messo assieme 6 presenze e 2 gol. In carriera è stato impiegato anche da mediano e da terzino in caso di necessità, ma il suo ruolo è quello di centrale difensivo.

Gli osservatori del Milan lo hanno seguito con attenzione e le relazioni devono essere particolarmente positive se la dirigenza ha deciso di fare un tentativo per comprarlo. La concorrenza del Liverpool non è facile da battere, però il progetto rossonero potrebbe attrarre un giovane come Thiaw. Probabilmente alla corte di Stefano Pioli avrebbe più chance di giocare rispetto a quelle che avrebbe approdando nella squadra di Jurgen Klopp.