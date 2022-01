Kessie al Barcellona, la conferma di Sportitalia | Accordo verbale!

Nonostante i rumors su un interessamento della Juventus, il futuro di Kessie potrebbe essere in un’altra squadra. Dalla Spagna arrivano notizie in tal senso.

Il Milan sembra ormai essersi arreso a perdere Franck Kessie, il cui contratto scade a giugno 2022. Nonostante la ricca offerta presentata al suo agente George Atangana, la trattativa non ha preso la strada auspicata. Le parti sono lontane da un accordo.

Com’è noto, la società rossonera una proposta da circa 6 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, mentre la richiesta è di circa 8. Non ci sono le condizioni per trovare un’intesa. Dopo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu nell’estate 2021, la squadra di Stefano Pioli può perdere un altro titolare al termine dell’attuale stagione. Un vero peccato sia il mancato prolungamento contrattuale, soprattutto dopo i proclami del giocatore a fine luglio, sia perdere il cartellino gratuitamente.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, il Barcellona in pressing su Kessie

Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento della Juventus, che avrebbe avviato dei contatti per provare a portare subito Kessie a Torino. Una pista che appare complicata, perché il Milan difficilmente vorrà rinforzare una rivale per la corsa Champions League. Dal punto di vista economico un addio anticipato sarebbe l’opzione migliore per consentire al club rossonero di incassare qualcosa dall’addio del centrocampista ivoriano, però l’ipotesi Juve appare difficile.

Intanto dalla Spagna il giornalista Xavi Campos di Radio Catalunya spiega che il Barcellona è in trattativa avanzata per l’ingaggio di Kessie. La trattativa non è ancora chiusa, ma la dirigenza blaugrana è in forte pressing per assicurarsi l’ex Atalanta.

La notizia è confermata anche in Italia da Gianluigi Longari di Sportitalia, che addirittura rivela l’esistenza di accordo verbale tra Kessie e il Barcellona per giugno. Si tratterebbe, quindi, di un’operazione a parametro zero per l’estate e di un trasferimento immediato. Non c’è ancora una firma tra le parti, però il Barça punta a definire quanto prima tutti i dettagli del contratto del giocatore.

Salvo colpi di scena, Kessie lascerà sicuramente il Milan. Nonostante a fine luglio 2021 avesse dichiarato di voler rinnovare, l’ivoriano è diretto verso altri lidi. La rabbia dei tifosi nei suoi confronti è tangibile sui social network.