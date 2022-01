Milan, Maldini sorprende tutti | Difensore da 10 milioni

La società rossonera lavora su un difensore e tratta un centrale che milita in Bundesliga 2: valutazione di mercato stabilita.

Il Milan non vuole chiudere la sessione invernale del calciomercato prendendo solamente il 18enne attaccante serbo Marko Lazetic. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per acquistare anche un giovane difensore centrale.

La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su Malick Thiaw, uno dei tanti prospetti segnalati dal reparto scouting guidato da Geoffrey Moncada. Il tedesco classe 2001 gioca in Bundesliga 2 con lo Schalke 04 ed è nel giro della Germania Under 21. Un ragazzo di cui si parla molto bene e che, non a caso, è finito anche nel mirino del Liverpool.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, contatti con lo Schalke per un acquisto

Il Milan ha avviato i contatti per Thiaw, sperando di piazzare il colpo entro la fine di gennaio. Ma la trattativa non è ancora decollata. Sky Sport fa sapere che lo Schalke 04 chiede tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Si tratta di un prezzo ritenuto un po’ alto, bisognerà vedere se ci sarà modo di fare una negoziazione al ribasso, magari aiutandosi con i bonus e una eventuale percentuale sulla rivendita futura del cartellino.

Maldini e Massara come alternativa hanno Maxime Esteve, classe 2002 che milita nel Montpellier. Anche il suo contratto scade nel giugno 2024. Il portale specializzato Transfermarkt indica in 3,5 milioni il suo attuale valore. Ha messo insieme 13 presenze nella Ligue 1 2021/2022. Il mercato francese è sempre molto considerato dal Milan, quindi bisogna fare attenzione a questo nome.

Tornando a Thiaw, il giornalista sportivo Nicolò Schira rivela che a proporre il difensore tedesco al club rossonero è stato Gordon Stipic. Si tratta dell’agente di Hakan Calhanoglu, che con il Milan non ha esattamente un ottimo rapporto dopo l’addio del centrocampista offensivo turco a parametro zero. Potrebbe essere una mossa del procuratore per riappacificarsi con la società rossonera. Vedremo se funzionerà…