Milan, Castillejo verso la cessione | Si può chiudere!

Dopo Conti e Pellegri, anche Castillejo può lasciare Milanello: il suo ritorno nella Liga sembra veramente vicino.

Sono giorni intensi di calciomercato in casa Milan. Dopo aver definito l’arrivo di Marko Lazetic dalla Stella Rossa e il conseguente addio di Pietro Pellegri, andato al Torino via Monaco, adesso la società rossonera sta per fare un’altra operazione.

Infatti, da Sky Sport arriva la notizia della probabile cessione di Samuel Castillejo. Il Valencia è in contatto con il Milan per cercare di chiudere l’affare nelle prossime ore. C’è tempo fino a lunedì, ultimo giorno della finestra invernale del mercato, però le parti contano di sistemare tutto prima.

Calciomercato Milan, Castillejo al Valencia: trattativa in corso

Ci sono tutte le premesse per arrivare a un accordo, dal momento che Castillejo al Milan non ha spazio e vuole tornare in Spagna. La Sampdoria si era fatta avanti su suggerimento di Marco Giampaolo, ma il giocatore preferisce tornare nella Liga. Il Valencia è una soluzione molto gradita e adesso tocca alle due dirigenze trovare l’intesa totale.

L’esterno offensivo spagnolo era considerato cedibile già nella scorsa sessione estiva del calciomercato, però i contatti avuti con alcune squadre della Liga non hanno portato ad accordi. A complicare la situazione anche il fatto che Samu abbia cambiato agenti ad agosto, passando da Manuel Garcia Quilon all’agenzia IMC Stellar Sports.

L’ex Villarreal è pronto per fare ritorno nella Liga, un campionato che si sposa meglio con le sue caratteristiche. Il Valencia ha bisogno di un esterno destro e dunque Castillejo può trovare quello spazio che al Milan non sta avendo. In questa stagione solamente 5 presenze, per un totale di soli 122 minuti in campo.

Stefano Pioli ormai non lo considera importante per il suo progetto tecnico-tattico. Inoltre, con un contratto in scadenza a giugno 2023, è normale che Paolo Maldini e Frederic Massara cerchino di accelerare la sua cessione. Da capire i dettagli della trattativa imbastita con il Valencia, se si tratterà di un’operazione in prestito oppure a titolo definitivo. Sono ore importanti per definire questo trasferimento. In estate il Milan valutava circa 7-8 milioni di euro il cartellino.