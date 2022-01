Infortunio Kessie, buone notizie | Nessuna lesione, lunedì in gruppo

Notizie positive per l’infortunio di Kessie occorso durante la partita di Coppa d’Africa di ieri. Il giocatore rientrerà a Milano domenica sera

Per fortuna arrivano buone notizie sul fronte Franck Kessie. Come raccolto dalla redazione di MilanLive.it, il centrocampista si è sottoposto ad una Tac dopo l’infortunio di ieri in Costa d’Avorio-Egitto e ha dato esito negativo, pertanto sono esclusione lesioni. Il giocatore sta molto meglio (ieri è uscito dal campo quasi in lacrime), tornerà a Milano nel fine settimana e lunedì si aggregherà subito al gruppo.

Kessie si è infortunato al fianco nel corso del primo tempo di Costa d’Avorio–Egitto, l’ottavo di finale della Coppa d’Africa. Intorno alla mezz’ora, il centrocampista è stato costretto ad uscire. Non ha preso botta, pare si sia fatto male in un movimento innaturale del corpo. E’ uscito dal campo praticamente in lacrime e questo ha fatto pensare al peggio, visto che fra poco più di una settimana c’è il derby. La Costa d’Avorio è poi uscita dalla Coppa d’Africa e quindi il giocatore tornerà in ogni caso a Milano.

Kessie giocherà il derby

Come detto oggi si è sottoposto ad una Tac e l’esito è stato negativo, quindi vuol dire che sono esclusione lesioni. Il giocatore sta molto meglio rispetto a ieri quindi e per domenica sera farà rientro in Italia – prima sembra che passerà da casa in Costa d’Avorio. Lunedì si aggregherà al gruppo con la squadra e si allenerà in vista della partita di sabato contro l’Inter.