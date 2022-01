Milan, la trattativa continua per la cessione | Domani giornata chiave

Trattativa caldissima in uscita per il club rossonero che sperano di chiudere l’affare. In Spagna dicono che la giornata di domani può essere quella decisiva

Sono giorni caldissimi per il Milan in chiave calciomercato. Oggi si è parlato molto di questa possibile trattativa con la Juventus per Kulusevski: il giocatore è stato proposto ai rossoneri ma la richiesta dei bianconeri è un diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Su queste basi per Maldini e Massara sarà quasi impossibile imbastire un discorso.

L’acquisto di Kulusevski era però legato ad una cessione, ovvero quella di Samu Castillejo. L’esterno sembrava molto vicino alla Sampdoria ma la preferenza dell’ex Malaga è sempre stata una: il ritorno in Spagna. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Valencia, e questa opzione al momento sembra la più calda e quella più probabile. La destinazione piace al giocatore e la trattativa è ben avviata. L’idea è quella di cederlo in prestito con diritto di riscatto, si tratta su questo e adesso dalla Spagna sono arrivate nuovi aggiornamenti.

Come riportato Matteo Moretto, ci sono stati nuovi contatti fra il Milan e il Valencia per l’operazione Castillejo. Le trattative vanno avanti e, secondo le informazioni in suo possesso, c’è la possibilità che quella di domani sia la giornata chiave per concludere questa operazione. L’affare quindi è ancora in piedi e il Milan spera di portarlo a termine perché Castillejo, si sa, non rientra più nei piani di Stefano Pioli. I rossoneri sperano almeno un diritto di riscatto ma per il club è importante almeno risparmiare l’ingaggio.