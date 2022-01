Milan, da Instagram la conferma | Fatta per la cessione – FOTO

L’ormai ex giocatore del Milan è pronto a vivere una nuova esperienza calcistica lontano dall’Italia. Manca solamente l’ufficialità

Si attende soltanto il comunicato da parte dei due club, l’acquirente e il venditore, dopodiché potremo parlare a tutti gli effetti di nuovo colpo in uscita per il Milan, che in questa sessione invernale di mercato ha pensato soprattutto a sfoltire un po’ la rosa.

In questo caso specifico, c’è anche di mezzo una piccola plusvalenza, che male non fa mai. Per il giovane calciatore l’esperienza in rossonero è durata meno di quanto ci si aspettava, e con la prima squadra non ha mai esordito. Le sue presenze sono state fatte solamente in Primavera, ma anche qui ha avuto difficoltà ad imporsi. Di lui si parlava un gran bene, ma a quanto pare non è riuscito a convincere del tutto la dirigenza rossonera che adesso ha preso la decisione definitiva di cederlo a titolo definitivo.

Andrà a giocare in Olanda, esattamente in Eredivisie, con la speranza (per lui) di ritrovarsi. Dalla sua ha sicuramente l’età, trattandosi di un diciottenne. Quando fu acquistato, venne definito come il vice Theo Hernandez. Poi però è arrivato anche Ballo-Tourè, e Pioli a volte, in situazioni di emergenza, si è affidato sulla fascia sinistra o a Kalulu o a Calabria, ma mai al ragazzo in questione.

Leggi anche:

Calciatore in Olanda: ha pubblicato una storia su Instagram

E’ ormai tutto fatto per la cessione a titolo definitivo di Milos Kerkez, ragazzo di 18 anni che ha terminato in queste ore la sua esperienza da tesserato del Milan. Andrà a giocare in Olanda, esattamente all’AZ Alkmaar, che pagherà per il suo cartellino ben 2 milioni di euro. Considerando che il giovane era stato acquistato per soli 200mila euro, si tratta di un piccolo ma comunque importante ricavo per il Milan.

A confermale la sua ormai certa partenza è lui stesso. Kerkez ha da pochissimi minuti pubblicato una stories su Instagram che lo ritrae in una camera d’albergo ad Amsterdam. Probabile tappa, questa, prima di approdare ufficialmente all’AZ Alkmaar. L’affare è ai dettagli e Kerkez sembra non aver perso tempo. Probabile che anche lui non abbia vissuto al meglio questo anno al Milan. Era arrivato in Italia, infatti, soltanto un anno fa. Adesso va via alla ricerca di maggiore fortuna.