ML – Milan, ultime da Milanello: palestra per Tomori e Ibrahimovic

I due calciatori si sono allenati a parte quest’oggi a Milanello. Le loro condizioni in vista del Derby contro l’Inter del 5 febbraio

Arrivano aggiornamenti dall’allenamento odierno svolto quest’oggi dai rossoneri di Stefano Pioli. Il tecnico punta a recuperare la maggior parte della rosa in vista della prossima partita del campionato di Serie A che si disputerà dopo la sosta per le Nazionali.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Marko Lazetic, il nuovo acquisto del Milan, si è allenato a parte ed ha svolto un lavoro atletico personalizzato sul campo oltre che dei test fisici insieme ad un componente dello staff tecnico di Pioli che lo ha seguito molto da vicino.

Da monitorare la situazione di Tomori e Ibrahimovic. L’anglo canadese è alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio in artroscopia a causa della lesione del menisco subìta nel match di Coppa Italia contro il Genoa. Le sue condizioni migliorando di giorno in giorno e l’obiettivo di Fik è quello di scendere in campo già contro l’Inter. Una speranza che difficilmente potrà avverarsi, considerando che i tempi di recupero prestabiliti erano di trenta giorni. Anche Pioli, in una delle ultime conferenze stampa, non si è detto granché ottimista. Continua comunque a lavorare imperterrito in palestra.

Per Ibrahimovic scongiurato ogni tipo di lesione dopo il problema al tendine che lo aveva costretto ad uscire nel primo tempo della sfida con la Juventus. Zlatan comunque ci va cauto, cercando di non forzare troppo. Quest’oggi ha lavorato insieme a Tomori nella palestra di Milanello ed ha svolto un lavoro a parte. Non dovrebbero esserci problemi nel vederlo in campo (o comunque a disposizione) nel Derby, ma anche qui la situazione va monitorata giorno dopo giorno.