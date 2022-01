Lazetic, la prima volta a Milanello: l’allenamento del serbo – FOTO

Ecco le prime immagini di Marko Lazetic da giocatore del Milan. Oggi ha preso parte per la prima volta all’allenamento con i compagni

Ieri è arrivata l’ufficialità, oggi c’è stata la prima seduta agli ordini dello staff tecnico di mister Stefano Pioli. Marko Lazetic ha iniziato ufficialmente la sua avventura al Milan e su di lui, inevitabilmente, ci sono gli occhi di tutta l’Italia.

Arrivato in un momento particolare di questo mercato invernale di gennaio, con la Juventus che chiudeva per Vlahovic e con l’Inter che faceva lo stesso con Gosens, Lazetic è stato caricato anche ingiustamente di responsabilità di cui non ha bisogno in questo momento. Si tratta pur sempre di un classe 2004, che ha compiuto 18 anni proprio il giorno in cui il Milan ha accelerato per acquistarlo. La Stella Rossa si è resa subito disponibile a concludere l’operazione, che effettivamente è andata in porto nel giro di pochi giorni.

Pagato all’incirca 4 milioni di euro, arriva in rossonero a titolo definitivo. Investimento importante fatto dalla dirigenza, non avendo certezze su questo ragazzo. Certo è che Maldini e Massara non hanno avuto dubbi nel prendere esattamente lui per rimpiazzare un Pietro Pellegri che ha deluso le aspettative. Adesso starà a Lazetic farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa, cosa che non succederà spesso almeno inizialmente dato che davanti a lui ci sono due colossi quali Ibrahimovic e Giroud.

#Milan – Primo giorno a Milanello per #Lazetic. L’attaccante ha svolto dei test e poi un lavoro atletico personalizzato. Domani nuovo allenamento al mattino per la squadra — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 28, 2022

Leggi anche:

Le prime immagini di Lazetic a Milanello: tanta corsa per lui

Sul sito ufficiale dell’AC Milan sono state pubblicate le foto dell’allenamento odierno e ovviamente la scena se l’è presa quasi esclusivamente il ragazzino. Inquadrato più volte, anche alle prese con un preparatore di Pioli. Di sicuro qualche test per valutare la sua condizione fisica, vedere magari se è già in grado di essere convocato nel Derby contro l’Inter, poi un lavoro atletico personalizzato. Sul suo volto traspare tanta determinazione e voglia di mettersi in mostra.

Lazetic ha una possibilità che capita poche volte nella vita di un calciatore, specialmente alla sua età. Avere la fiducia di un club come il Milan implica il fatto di saper sfruttare il momento giusto, così come hanno fatto diversi campioni del passato che sono esplosi proprio in rossonero. E’ vero, è ancora molto presto per dare dei giudizi, ma le aspettative su questo ragazzo sono molto alte. L’ambiente milanista non può far altro che augurargli un grande in bocca al lupo.