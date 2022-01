Milan, il difensore va al Torino | Affare in dirittura d’arrivo

Il Milan attraverso i suoi scout aveva seguito da vicino il giovane italiano, ma adesso un altro club di Serie A è vicinissimo al suo acquisto…

Tantissimi i profili di difensori centrali monitorati dal Milan durante il mese di gennaio. L’acquisto del vice-Kjaer doveva essere quello scontato, ma ad un solo giorno dalla fine del calciomercato nessun nuovo difensore è approdato a Milanello.

Sarà domani il giorno del colpo di scena? Difficile a dirsi! Negli ultimi giorni, Maldini e Massara hanno spostato l’attenzione verso i campionati tedeschi, mettendo nel mirino Malick Thiaw dello Schalke 04. Sembravano esserci ottime chance di riuscita dell’affare, ma alla fine la richiesta di 10 milioni di euro non ha convinto la dirigenza rossonera.

Ma Thiaw è solo l’ultimo dei tanti profili seguiti dal Milan. Nel corso di gennaio, come dicevamo, Maldini e Massara sembra abbiano cambiato più volte idea sulla tipologia di difensore da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Dai veterani Diallo e Bailly, ai più giovani ma promettenti Sven Botman, Tanganga e Malanga Sarr.

Tutti profili internazionali ovviamente. Il Milan ha però anche provato a guardare in casa e quindi in Italia. Dalla Serie A, come profili futuribili, piaceva molto Nicolò Casale dell’Hellas Verona, adesso però vicino alla Lazio, mentre in Serie B è stato osservato un centrale difensivo del Frosinone.

Leggi anche:

Gatti vicino al Torino: cifre e formule dell’affare

Nel corso di gennaio, gli scout rossoneri si sono recati di persona ad osservare Federico Gatti, difensore del Frosinone classe 1998. Con precisione, il giocatore è stato seguito durante la gara tra il Pisa e la squadra laziale. A quanto pare, le sue prestazioni non hanno convinto a pieno gli scout del Milan, ed ecco che adesso Gatti è molto vicino all’approdo al Torino.

Nicolò Schira ha riportato le cifre dell’affare che dovrebbero portare l’italiano in granata. Il Torino verserà 7,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus nelle casse del Frosinone. La trattativa sembra ormai in chiusura. Questione soltanto di ore. Gatti dovrebbe firmare un contratto quinquennale col club granata, e quindi sino al 2026.

Per un giocatore proveniente dalla Serie B, le cifre sopracitate non sono di certo basse. Probabilmente, il Milan anche per una questione economica non si è sentito di dare un seguito all’interessamento.

Maldini e Massara potrebbero alla fine non acquistare nessun difensore per questa sessione di mercato invernale. Col recupero di Tomori, Pioli avrebbe a disposizione quattro centrali per la retroguardia, aggiungendo Kalulu, Gabbia e Romagnoli. Basteranno a mantenere il reparto competitivo nonostante l’assenza di Kjaer? Il prosieguo di questa stagione potrà darci le risposte.