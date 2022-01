Milan, non è finita: contatti con Lo Celso!

Il club rossonero starebbe provando ad approfittare dell’occasione per strappare un centrocampista a costi ridotti.

Poco meno di due giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato. Si avvia alla chiusura questa sessione invernale, con il Milan che fino ad ora ha piazzato un colpo, quello del serbo Marko Lazetic.

Il giovane attaccante proveniente dalla Stella Rossa è stato fino ad ora l’unico rinforzo messo a disposizione di Stefano Pioli dalla società. Il calciatore ha pero il posto di Pietro Pellegri, il quale si è accasato al Torino. In queste ultime ore Maldini proverà a studiare le varie situazioni per vedere se sarà possibile aggiungere ulteriori innesti alla rosa. Il possibile arrivo di un difensore sembra ormai una cosa da escludere, con il Diavolo che ha di fatto rimandato l’investimento alla prossima estate.

Rimangono aperte però delle piste per altre zone di campo, con il mercato che sta riservando dei colpi di scena dell’ultim’ora, con un grande giro soprattutto di centrocampisti centrali. Si sta muovendo con concretezza la Juventus in quel settore con l’imminente arrivo di Denis Zakaria e la cessione al Tottenham di Rodrigo Bentancur. L’arrivo dell’uruguayano porterebbe di conseguenza gli Spurs a dover liberare una casella in quel ruolo.

Leggi anche:

Milan a caccia di un centrocampista

Lo spazio di alcuni centrocampisti della squadra londinese infatti si ridurrebbe ancora di più in questo modo. Dalle ultime indiscrezioni sembra proprio che i rossoneri vogliano approfittare di questa occasione. Ecco quindi che il Milan ha parlato negli ultimi giorni con Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham e della Nazionale argentina. In più la dirigenza rossonera starebbe trattando un altro giocatore nello stesso ruolo. Questo è quanto riferito da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com.

Il #Milan ha parlato negli ultimi giorni con Lo Celso e sta trattando per un altro centrocampista, vediamo nelle prossime ore — Daniele Longo (@86_longo) January 30, 2022

Sembra che i rossoneri stiano discutendo di mercato con il Tottenham, dal momento che in giornata era arrivata anche la notizia, riportata su Twitter da Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, di alcuni contatti con gli Spurs per Dele Alli e Tanguy Ndombele. Due operazioni molto difficili, mentre appare decisamente più percorribile la pista che porta all’ex Betis, poco utilizzato da Conte fino a questo momento. Ci sarà quindi da stare attenti in queste ultime ore di mercato. La situazione è in divenire e non è escluso un botto finale di mercato per la squadra rossonera.