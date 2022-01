Muntari torna a giocare: nuova esperienza a 37 anni

L’ex calciatore del Milan torna a giocare in patria a 37 anni: firmato un contratto annuale con i campioni del Ghana.

I tifosi del Milan non potranno mai dimenticare Sulley Ali Muntari, simbolo di quel Milan-Juventus e del gol fantasma non convalidato ai rossoneri nel 2012.

Secondo quanto riferito dal portale Ghanasoccernet.com, l’ex centrocampista rossonero ha firmato un contratto a breve termine per i campioni della Premier League ghanese, ovvero gli Hearts of Oak. Un anno con l’opzione di prolungare per il 37enne che non è stanco e cerca una nuova intrigante avventura per la sua carriera. Il centrocampista si allena già da diverse settimane con il club e ha impressionato positivamente lo staff tecnico. Giocherà la prima partita ufficiale subito dopo aver superato le visite mediche.

Muntari è svincolato da oltre due anni, quando nel 2019 lasciò gli spagnoli dell’Albacete. In precedenza aveva giocato sempre in Spagna con la maglia del Deportivo La Coruna. L’ultima esperienza in Serie A è stata al Pescara nel 2017, dopo ave giocato un anno all’Al-Hittidad. Si era trasferito in Arabia Saudita nel 2015 dopo tre anni e mezzo in rossonero. Con il Diavolo aveva collezionato 83 presenze e 13 gol. Milan che lo aveva preso proprio dai rivali dell’Inter con cui ha vinto anche la Champions League.