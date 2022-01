Di Marzio: “Il mercato estivo del Milan sarà certamente importante”

Il noto giornalista sportivo è convinto di questo. E’ la speranza anche di tutti i tifosi rossoneri, un po’ delusi da questa finestra invernale

Non è stata sicuramente una sessione di mercato che l’ambiente milanista ricorderà come una delle più fruttifere, ma la speranza per il prossimo futuro rimane. Bisogna restare ottimisti e concentrarsi, adesso, soltanto sul prosieguo di questa stagione.

Manca ancora tanto alla fine del campionato, con il Milan ancora in lotta anche per la Coppa Italia. L’emergenza soprattutto in difesa rimane, almeno fin quando non tornerà in campo Fikayo Tomori. Non vedremo sicuramente Simon Kjaer, che la sua stagione l’ha già terminata. Per questi motivi Maldini e Massara hanno provato fino all’ultimo (o quasi) hanno provato a regalare a Pioli un nuovo giocatore del reparto difensivo in grado di poter colmare le assenze di cui abbiamo parlato poc’anzi e perché no, un colpo anche in prospettiva futura.

Non ci sono riusciti però. In questa finestra invernale del calciomercato è arrivato soltanto Marko Lazetic, attaccante classe 2004 in forza precedentemente alla Stella Rossa. Andrà a sostituire Pietro Pellegri, tornato al Monaco e girato in prestito dai francesi al Torino. Tutto è stato rinviato all’estate per quanto riguarda difensore e, quasi sicuramente, centrocampista, altro reparto che la dirigenza rossonera ha intenzione di andare a rinforzare.

Le parole di Di Marzio fanno ben sperare i tifosi del Milan

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport direttamente dall’hotel Sheraton di Milano, ha commentato il calciomercato del Milan provando a rassicurare tutti i tifosi del diavolo. Secondo lui, il futuro della società sarà da non sottovalutare in particolar modo perché molte trattative che sono saltate in questo mese di gennaio, in realtà sono state soltanto rimandate a partire da giugno!

Questa la frase fondamentale di Di Marzio: “La campagna acquisti estiva del Milan sarà sicuramente importante“. E se a dirlo è un giornalista della sua fama, forse il popolo milanista dovrebbe fidarsi. Un ambiente in cui non si respira un’aria molto positiva: i tifosi si aspettavano sicuramente di più, ma non tutto si può sempre ottenere. In questo momento bisogna solamente rimanere affianco alla squadra, soprattutto perché siamo a pochi giorni da una partita dal sapore sempre molto speciale come quella del Derby della Madonnina.