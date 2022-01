Milan, che elogio a Tonali: “E’ il centrocampista più forte del mondo”

Le parole arrivano da un addetto ai lavori che conosce molto bene il giocatore rossonero. Quest’anno si sta mettendo davvero in evidenza

Sandro Tonali è stato una delle sorprese più piacevoli di questa stagione in casa Milan. Si è riscattato dopo un anno, quello scorso, in cui non si era espresso al massimo delle sue potenzialità e per questo motivo molti tifosi avevano cominciato ad avere dubbi sulle sue qualità.

Sandro ha fatto ricredere tutti adesso, si è preso in mano il centrocampo del Milan e ne è diventato leader indiscusso. Per questo motivo ben presto potrebbe diventare un perno imprescindibile anche per la Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini: sicuramente lo vedremo in campo nei playoff per l’accesso al Mondiale in Qatar a marzo. La sua crescita è avvenuta in maniera esponenziale. E’ maturato a livello tecnico ma soprattutto mentale.

La forza fisica è sicuramente diventato il suo punto di forza maggiore, ma adesso ha imparato anche ad attaccare in avanti e la sua pressione ha portato, ad esempio, alla rete in quel magico Atalanta-Milan 2-3. Uno di quei giocatori a cui non si può proprio rinunciare, e infatti Stefano Pioli ha affidato a lui le chiavi della mediana. L’intenzione del Milan è quella di blindarlo al più presto, infatti non si esclude che presto le parti possano già incontrarsi per discutere di un rinnovo con aumento dell’ingaggio.

Parla l’agente di Tonali: “Il suo valore? Sandro non ha prezzo”

Giuseppe Riso, agente tra i tanti anche di Sandro Tonali, ha parlato nei pressi dell’hotel Sheraton (luogo in cui si stanno definendo le ultime trattative di mercato) proprio del centrocampista rossonero. Le sue dichiarazioni non lasciano spazio ad alcuna interpretazione: “Il valore di Tonali? Non esiste, e non penso che il Milan abbia intenzione di fissare un prezzo per lui. In questo momento penso si possa parlare del centrocampista più forte del mondo, e per questo il suo valore, semmai dovesse esserci, equivale a quello dei top player in quel ruolo”.

Elogio assoluto nei confronti di Sandro Tonali. Azzardato parlare di centrocampista più forte del mondo? Forse sì, ma con le sue caratteristiche ne esistono davvero pochi sul pianeta Terra. Per questo motivo, se il ragazzo dovesse continuare così e migliorare sempre di più, non ci saranno più dubbi nell’affermare la sua forza assoluta a livello globale. E speriamo di vederlo ancora per tanti anni con la maglia rossonera…