Calciomercato Milan, sfuma il difensore: accordo in Francia

Il giovane centrale che interessava alla dirigenza rossonera sembra ormai diretto in Ligue 1. Mancherebbe solamente l’ufficialità

Nulla da fare per il Milan: un difensore su cui avevano messo gli occhi da tempo Maldini e Massara è ormai in procinto di firmare in Francia. Di certo non sarà lui il vice Kjaer e Tomori per la prossima stagione, dato che l’operazione è ormai in chiusura.

Il Bordeaux si assicura le prestazioni di un giocatore molto giovane e di grande prospettiva. “Sgarro” al Milan (ovviamente scherziamo) che da giugno vedrà Yacine Adli diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Rossoneri che avevano provato il colpaccio per quanto riguarda questo difensore dal futuro sicuramente radioso, perché i dati parlano chiaro e la carta d’identità pure. Negli scorsi mesi ne avevamo parlato con insistenza, ma oggi si perdono tutte le speranze.

Il ragazzo si trasferirà con molta probabilità ai Girondins, che si assicurano un buon difensore centrale per i prossimi anni. L’accordo ormai è chiuso e manca soltanto l’ufficialità della chiusura dell’operazione per questo difensore con già una buona esperienza in ambito europeo, in particolar modo in Champions League. Superata la concorrenza di svariati club (tra cui, lo ripetiamo, anche il Milan).

Dalla Svezia alla Francia: trattativa in chiusura, niente Milan

Stando a quanto riportato dal giornalista sportivo francese Clement Carpentier sul proprio profilo Twitter, il difensore centrale Anel Ahmedhodzic, attenzionato anche dal Milan nel corso degli ultimi mesi, è già in viaggio per la Francia dove firmerà un contratto con il Bordeaux. L’ormai ex Malmoe si trasferisce in Ligue 1 sulla base di un prestito con opzione per il riscatto al verificarsi di determinate condizioni (ovvero quante partite disputerà in questo finale di stagione). Il costo totale dell’operazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro.

Una cifra molto bassa per un ragazzo delle sue qualità e questo è un vero peccato per il Milan, che però nelle ultime settimana sembrava aver virato in maniera decisa su altri profili. In particolare quelli di Botman e Bremer, ma nessuno di questi due calciatori è alla fine giunto in rossonero. Stessa storia per Thiaw dello Schalke 04: i tedeschi hanno fatto muro. A quanto pare si andrà avanti con i difensori già presenti in rosa fino al termine della stagione, sperando nell’imminente ritorno in campo di Fikayo Tomori.