Milan, l’attaccante verso la Premier? | Offerta da 50 milioni!

Arriva una maxi-offerta per l’attaccante. Ben 50 milioni di euro messi sul piatto per arrivare al talento che piace a mezza Europa.

Non appena terminerà la sessione di mercato invernale, con chiusura ufficiale fissata per oggi alle ore 20, i club cominceranno a programmare seriamente mosse e strategie per la prossima stagione.

Il Milan è tra questi club, con una visione più fissata sul futuro e sulla programmazione strategica. I rossoneri molto probabilmente inizieranno a lavorare su un nuovo numero 9, un centravanti decisamente più giovane e di prospettiva rispetto agli attuali titolari Ibrahimovic e Giroud.

Diversi i nomi e profili internazionali seguiti dal Milan in tempi recenti. Tra questi c’è anche un attaccante che però nelle ultimissime ore ha ricevuto una proposta di mercato a dir poco allettante, un’offerta shock in arrivo dalla Premier League inglese.

Leggi anche:

Newcastle all’assalto: riuscirà il colpo last-minute?

Il giocatore in questione milita nel campionato portoghese, precisamente nel Benfica. Si tratta di un giovane centravanti dotato di grandi qualità tecniche e di un ottimo senso del gol, anche se è in grado di giocare pure come seconda punta o esterno offensivo.

Darwin Nunez è tra i talenti più ricercati in Europa. Uruguayano, classe 1999, per molti l’erede designato di Edinson Cavani. Il Milan, così come i rivali dell’Inter, già mesi fa erano rimasti particolarmente colpiti dalle sue qualità offensive, soprattutto dopo la doppietta siglata al Barcellona in Champions League.

La novità di mercato arriva dall’indiscrezione di Gianluca Di Marzio. Pare che il Newcastle United abbia inviato un’offerta da ben 50 milioni di euro al Benfica per accaparrarsi immediatamente il cartellino di Nunez. Una cifra che fa inevitabilmente vacillare le resistenze portoghesi, nonostante la dichiarata incedibilità del 22enne sudamericano.

Nunez dunque potrebbe sbarcare in Premier last-minute, prima della chiusura del mercato invernale. In Inghilterra c’è chi dice che il Benfica abbia in realtà detto no alla proposta, ma in realtà sono ore di riflessioni per il club lusitano. Nel frattempo il Milan sta a guardare, nella speranza che ogni discorso sull’uruguayano venga rimandato all’estate.

Il Newcastle, che ha serio bisogno di rinforzi per salvarsi, resta una vera e propria insidia sul mercato per moltissimi club internazionali. L’avvento del fondo saudita Pif ha reso infatti la squadra del distretto di Tyne and Wear tra le più ricche e facoltose del panorama calcistico attuale.