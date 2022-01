Milan, “Se queda” | Salta definitivamente la cessione!

Sembra sfumata ormai definitivamente la partenza del calciatore in questo mercato di gennaio. Se ne riparlerà la prossima estate.

Ore frenetiche e caldissime per la chiusura del mercato di gennaio. Alle ore 20 si chiuderà ufficialmente il cancello per trasferimenti, prestiti e trattative varie. Tutte le altre decisioni ed operazioni verranno rimandate alla prossima estate.

Il Milan difficilmente combinerà ancora qualcosa. Secondo i ben informati, la dirigenza ha scelto di rimandare a giugno-luglio prossimi i veri colpi per rinforzarsi, soprattutto in difesa ed in attacco. Stefano Pioli è soddisfatto della rosa a sua disposizione ed avrà in più solo l’ausilio del giovanissimo Marko Lazetic, arrivato dalla Stella Rossa.

Qualcosa potrebbe accadere in uscita, con la partenza di alcuni esuberi. Finora il Milan si è liberato di Andrea Conti, ceduto definitivamente alla Sampdoria, e dei giovani Plizzari e Pellegri, rispettivamente in prestito a Lecce e Torino. Anche un altro elemento della rosa sembrava destinato a partire, ma pare che sia sfumata ogni possibilità di cessione entro oggi.

Niente trasferimento a gennaio: se ne riparla in estate

Il Milan, come è noto, avrebbe provato a liberarsi anche di un esterno d’attacco che in questa stagione è stato impiegato con il contagocce, tra l’altro vicino alla partenza già la scorsa estate. Si tratta ovviamente di Samuel Castillejo, ala offensiva spagnola che non è mai riuscito a farsi valere nelle fila rossonere.

Questa sessione invernale, ormai in chiusura, sembrava ideale per trovare una nuova sistemazione al classe ’95. Castillejo è stato vicino alla Sampdoria, soprattutto dopo l’arrivo in panchina dell’ex milanista Marco Giampaolo. Poi si è vociferato con insistenza di un ritorno in Spagna, con Espanyol e Valencia particolarmente interessati.

Ma la trattativa con i levantini è ufficialmente sfumata nelle scorse ore. Castillejo ha così deciso di restare al Milan almeno fino al termine della stagione. “Se queda” – come dicono in Spagna per annunciare la permanenza di un calciatore nel suo club d’appartenenza. Una decisione non così sofferta dal numero 7, che è comunque molto legato ai colori rossoneri.

La partenza però è soltanto rimandata. Difficilmente Castillejo resterà a Milanello per la stagione 2022-2023: il suo contratto scade tra un anno e mezzo e mister Pioli gli ha già fatto capire di non considerarlo una prima scelta. Se ne riparlerà nel mercato estivo, in attesa di proposte e offerte convenienti per tutti.