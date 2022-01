Milan, un altro rinnovo oltre Theo | Annuncio vicino!

Il Milan, oltre al mercato, è molto impegnato sul fronte rinnovi. Nei prossimi giorni sarà annunciato il prolungamento per Theo Hernandez e per un altro rossonero…

Il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è ormai cosa fatta e certa. Non ci sono mai stati dubbi sulle volontà del giocatore di proseguire il suo percorso in rossonero. Il terzino francese si è sempre detto grato al Milan per aver creduto in lui e averlo reso il gran giocatore che è oggi.

I dettagli del prolungamento di contratto sono già stati definiti. Theo si legherà al Milan sino al 2026 e guadagnerà il triplo del suo ingaggio attuale: 4 milioni di euro più bonus. Come con il francese, Maldini e Massara stanno lavorando alla stessa tipologia di rinnovo con Ismael Bennacer e Rafael Leao. Anche per questi due dovrebbe trattarsi di un prolungamento quadriennale e di un adeguamento dello stipendio simile ai 4 milioni.

Ma l’annuncio ufficiale del rinnovo di Theo Hernandez è quello stimato nel più breve tempo. La comunicazione dovrebbe arrivare a giorni. Per alcuni prima del derby di sabato contro l’Inter, per altri subito dopo. Ma attenzione, perchè quello del rinnovo di Theo non è l’unico annuncio atteso.

Un altro rossonero sta per rinnovare, e a breve arriverà l’ufficialità.

Leggi anche:

Gabbia, il Milan lo premia: rinnovo e aumento

Il Corriere dello Sport fa sapere nella sua edizione odierna che anche Matteo Gabbia è ad un passo dal rinnovo di contratto col Milan. Maldini e Massara hanno voluto premiarlo per essersi fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Si sa, Gabbia è stato davvero prezioso nel periodo deprimente della difesa rossonera, quando anche Tomori e Romagnoli sono stati indisponibili.

Insieme a Kalulu, ha retto gli urti di una rosa in emergenza. Ed ecco che Matteo prolungherà la sua permanenza sino al 2026 e riceverà un aumento dello stipendio sino a guadagnare poco più di 1 milioni di euro a stagione. I dettagli del nuovo contratto vengono riportati sempre dal Corriere dello Sport.

È chiaro che la mossa del Milan è volta al futuro, quando Matteo sarà ancora più maturo e pronto per giocare ad alti livelli. Si sa, in estate potrebbe partire in prestito, ma solo per andare a fare esperienza e tornare poi a Milanello. Si pensava che Gabbia avrebbe lasciato il Milan già in questo gennaio, con il Cagliari in prima linea ad attenderlo.

Ma dopo le ponderate riflessioni di Maldini e Massara, si è deciso che il classe 1999 sarà utile questi sei mesi per reggere in piedi un competitivo reparto di difesa.