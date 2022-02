Milan, retroscena clamoroso | Bakayoko stava per essere ceduto!

Una richiesta dell’Atletico Madrid nel corso dell’ultima sessione invernale del calciomercato non ha trovato sviluppi in casa rossonera.

Il Milan ha concluso il mercato di gennaio con una sola operazione in entrata, ovvero l’arrivo di Marko Lazetic. Invece, in uscita sono state completati i trasferimenti di Andrea Conti e Alessandro Plizzari. I tifosi si aspettavano qualcosa di più dalla dirigenza.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano pensato di prendere un nuovo difensore centrale, ma nessuna trattativa si è concretizzata. Il sogno per l’estate è Sven Botman. Contatti già avviati con il Lille, così come per il centrocampista Renato Sanches. Il club rossonero potrebbe nuovamente pescare dal LOSC, da cui sono già arrivati Rafael Leao e Mike Maignan negli anni scorsi. A proposito di Francia, c’è un’indiscrezione che riguarda un mediano oggi in organico al Milan.

Leggi anche:

Sondaggio dell’Atletico Madrid: com’è andata la trattativa

I colleghi di calciomercato.it hanno rivelato un retroscena sorprendente che riguarda Tiemoué Bakayoko, centrocampista che è tornato in rossonero durante la scorsa estate e che finora non ha particolarmente convinto. Stando a quanto appreso nelle scorse ore, un club estero aveva pensato proprio lui a per rinforzare la mediana. L’Atletico Madrid durante le discussioni con gli agenti di Alvaro Morata, ora in prestito alla Juventus e accostato al Barcellona, avrebbe effettuato un sondaggio per Bakayoko. Entrambi i giocatori sono gestiti dall’agenzia spagnola Niagara Sports Company.

Nonostante la richiesta di informazioni per il mediano francese, non si è poi sviluppata alcuna trattativa. Non si è arrivati ai contatti con il Milan e con il Chelsea. Da ricordare, infatti, che il cartellino del calciatore è di proprietà dei Blues. Maldini e Massara lo hanno preso con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Bakayoko, informato dai suoi agenti dell’interessamento dell’Atletico Madrid, non ha manifestato la volontà di lasciare il Milan. Ha voluto rimanere in maglia rossonera e spera di poter dare un contributo importante alla corsa Champions League della squadra allenata da Stefano Pioli.

La dirigenza milanista si aspetta tanto dall’ex Monaco nei prossimi mesi. C’è bisogno di tutti per raggiungere l’obiettivo minimo stagionale. Bakayoko può e deve dare di più rispetto a quanto visto finora.