Calendario Milan a febbraio: non solo derby, un mese impegnativo

Il Milan è atteso da un mese molto intenso. Cinque partite, un derby ed una semifinale di Coppa Italia da conquistare: tutti gli impegni

E’ cominciato oggi il mese di febbraio, che in casa Milan può risultare determinante ai fini della stagione in corso. E’ questo il mese in cui si capirà con esattezza dove può arrivare questa squadra, a cosa effettivamente può ambire fino al mese di maggio.

E’ ancora tutto in ballo: Scudetto e Coppa Italia non hanno ancora un padrone. Certo, in campionato l’Inter ha guadagnato un po’ di margine sulle inseguitrici, tra cui anche il Milan, ma una vittoria nel derby cambierebbe in maniera clamorosa le carte in tavola. I nerazzurri poi saranno impegnati in altre gare molto impegnative, tra cui anche quella di Champions League contro il Liverpool.

Per quanto riguarda la Coppa Italia poi, i ragazzi di Pioli devono crederci. Con l’uscita anticipata da tutte le coppe europee, l’attenzione è tutta sui trofei made in Italy: campionato e Coppa, appunto. Giunti ai quarti di finale, i rossoneri non possono più tirarsi indietro e contro la Lazio avranno dalla loro anche il fattore campo. Si giocherà infatti in gara secca a San Siro. Tutto è ancora in ballo: infortuni permettendo, ovviamente…

Tre in casa e due in trasferta: gli appuntamenti del Milan a febbraio

Il caldo mese di febbraio aprirà le sue danze con una gara assolutamente non banale, un must per il calcio italiano. Il Derby della Madonnina contro l’Inter non sarà mai una partita come le altre, e questo Milan e Inter lo sanno bene. Ci sarà bisogno di una prestazione superlativa per far capire ai nerazzurri, ma al calcio in generale, che il Milan è più carico che mai per questa seconda parte di stagione da vivere tutta d’un fiato.

Dopo la sfida ai cugini allenati da Simone Inzaghi, altro impegno molto delicato: quello in Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri. Poi testa nuovamente ed in maniera definitiva alla Serie A: match contro Sampdoria (in casa), Salernitana (in Campania) e Udinese a San Siro. Tre gare sulla carta più abbordabili, ma solo sulla carta! Sono proprio queste le partite che finora stanno facendo la differenza…

Dunque, ricapitoliamo gli impegni del Milan nel mese di febbraio:

Inter-Milan (5 febbraio) Milan-Lazio (9 febbraio, Coppa Italia) Milan-Sampdoria (13 febbraio) Salernitana-Milan (19 febbraio) Milan-Udinese (data da definire)