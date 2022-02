Chi è Aaronson, la stellina USA che incanta l’Europa: anche il Milan lo segue

Alla scoperta di Brenden Aaronson, uno degli ultimi giovani talenti finiti sul taccuino della dirigenza rossonera: colpo per il futuro?

Ormai è risaputo, il modus operandi del Milan è diverso rispetto agli altri anni. Si sta cercando di costruire una squadra forte in prospettiva, acquistando diversi giocatori molto giovani in grado di sbocciare col tempo e con la maglia rossonera addosso.

Uno dei motivi per cui in questa sessione invernale di mercato appena conclusa non si sia intervenuti in maniera decisa è proprio questo: non c’è stata l’occasione giusta da sfruttare. I vari Botman, Bremer sono ottimi giocatori (e nemmeno troppo anziani…) ma costano già da top player. Si tratta dunque di investimenti importanti per la società, che sono comunque in programma, ma non in questo momento. Da cui la decisione di rimanere in difesa con i soliti nomi e di puntare invece sul futuro del club.

Maldini e Massara lo hanno fatto assicurandosi le prestazioni sportive di un classe 2004, Marko Lazetic, di cui in patria si parla un gran bene. Acquistato perché l’altro giovanissimo presente in squadra prima di lui, Pietro Pellegri, non ha reso come ci si aspettava e la dirigenza non ha intravisto in lui l’uomo giusto su cui contare per gli anni a venire. Stessa operazione di Lazetic attuata per Omoregbe e Heffernan, che sono stati inizialmente aggregati con la formazione Primavera.

La linea baby del Milan: Aaronson prossimo obiettivo

Continuando a seguire questa linea, il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi su Brenden Aaronson, giovane calciatore in forza attualmente al Red Bull Salisburgo. Il club potrebbe farci un pensierino in vista della prossima stagione, cercando di ampliare sempre più il roaster di giovani talenti per avere così, tra pochi anni, una squadra qualitativamente di livello avanzato e formata da giocatori con la carta d’identità ancora poco usurata.

Aaronson è un calciatore nato nel 2000, che dunque quest’anno compirà 22 anni. Americano, nato a Medford (nel New Jersey). Cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti tra le varie “academy”, come le chiamano lì, come Philadelphia Union Acadaemy e Bethlehem Steel, viene acquistato a gennaio del 2021 dal Salisburgo che in lui intravede un profilo molto valido. Non poteva fare scelta migliore la società austriaca, con cui Aaronson in questa stagione ha già totalizzato 26 presenze collezionando anche 3 gol e 7 assist. Tra le presenze citate poc’anzi, addirittura 6 sono disputate in Champions League, vale a dire tutti i match giocati nel girone.

Un dato molto importante infatti è rappresentato dalla percentuale delle presenze da titolare in questa stagione del ragazzo: 100%! Trequartista puro, ma può giocare anche da mezz’ala. Sarebbe un grande colpo per far rifiatare Brahim Diaz, cosa che questa stagione sta mancando al Milan. Con l’approdo sicuro di Adli, Lazetic che deve dimostrare il suo valore e l’inserimento di un altro giovane di talento come Aaronson, la linea verde dei rossoneri potrebbe stare tranquilla per diverso tempo.

Parliamo un po’ delle sue caratteristiche: come potrete notare nel video che vi lasciamo a fine articolo, Aaronson è dotato di un piede destro sopraffino, ed è capace di mettere la palla sui piedi del compagno in qualsiasi situazione. Non gli manca la giusta sfrontatezza nonostante la tenera età, dimostra maturità e senso del lavoro: uno di quei giocatori che i tecnici amano allenare. Bravissimo negli inserimenti senza palla alle spalle delle difese avversarie, non disdegna nemmeno la fase difensiva ed è molto bravo a recuperare palloni a centrocampo e far così ripartire subito la sua azione. Il resto, ve lo dirà questo filmato… che sicuramente Maldini avrà già visto con molta attenzione. La stessa cosa però hanno già fatto diversi club da tutto il mondo.