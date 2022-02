SONDAGGIO ML – Milan, l’attaccante titolare nel derby: i tifosi non hanno dubbi

Ecco chi secondo i tifosi rossoneri sarebbe l’attaccante ideale da schierare nel derby di sabato prossimo tra Inter e Milan.

Si avvicina a grandi passi il derby della Madonnina. Uno scontro storicamente fondamentale per la stagione di Milan ed Inter, ma mai determinante come quest’anno. Le due squadre milanesi sono in lotta per lo Scudetto e il risultato della stracittadina potrebbe indirizzare l’esito del campionato.

Per questo motivo Stefano Pioli non dovrà sbagliare scelte di formazione. Da inizio settimana, il tecnico rossonero sta lavorando sul campo per capire su quali calciatori poter puntare in vista di questo duello d’alta classifica. Scelte obbligate a parte, Pioli si affiderà agli elementi più in forma al momento.

Uno dei crucci maggiori riguarda il reparto d’attacco. Il Milan dovrà scegliere a chi affidarsi nel ruolo di prima punta, ovvero chi sarà il finalizzatore che dovrà mettere in difficoltà la solida retroguardia di Simone Inzaghi. Tre calciatori sono in lizza per una maglia.

Leggi anche:

Scelta a sorpresa: Milan con un attacco inedito?

La redazione di MilanLive.it ha lanciato a tal proposito un sondaggio sui propri account social. In particolare sul canale Telegram. Quale sarebbe il centravanti ideale da schierare titolare nel derby di sabato 5 febbraio?

Tre le possibili soluzioni in vista del big match di San Siro: la conferma di Zlatan Ibrahimovic, che però rientra dal problema muscolare subito contro la Juventus. L’alternativa Olivier Giroud, che spesso si alterna con Ibra al centro dell’attacco rossonero. Oppure la sorprendente soluzione Ante Rebic, che sembra recuperato e pronto per giocare dall’inizio.

Gli utenti rossoneri che hanno risposto al nostro sondaggio hanno dato in maggioranza un responso a sorpresa: proprio Rebic sarebbe la soluzione ideale per l’attacco del Milan. Il croato è stato votato dal 41% dei tifosi: una scelta di manovra, diversa dal solito, dovuta probabilmente alle prestazioni poco convincenti dei suoi ‘competitor’ in tempi recenti.

Il 35% invece si fiderebbe ancora di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese resta una scelta comunque importante, ma non dall’assoluta maggioranza. Dipenderà molto da quando il numero 11 tornerà ufficialmente in gruppo e se sarà atleticamente in forma.

Ultimo posto per Giroud: il 24% dei votanti deciderebbe di puntare sul francese. Nonostante le prove opache di inizio 2022 c’è chi dunque darebbe fiducia all’esperienza e alla maturità dell’ex Chelsea.