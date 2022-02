Primavera, il derby è dell’Inter: Milan sconfitto di misura

Sconfitta per i ragazzi rossoneri nel derby valido per il campionato Primavera. Non basta il cuore, passa l’Inter di misura.

Nella settimana che porta al tanto atteso derby della Madonnina in Serie A, si è giocata quest’oggi anche un’altra stracittadina tutta milanese. Ovvero Milan-Inter valida per il campionato Primavera TIM.

Un duello molto sentito tra le due formazioni cittadine, seppure di categoria giovanile. Milan e Inter si sono date battaglia oggi pomeriggio allo stadio Vismara. Ma il risultato ha dato ragione ai nerazzurri, nonostante la prova decisamente convincente da parte della squadra di mister Federico Giunti.

Vittoria dell’Inter per 2-1. La squadra dell’ex difensore Cristian Chivu è stata nel complesso più abile e cinica, nello sfruttare le occasioni concesse da parte dei rivali. Milan in buona condizione ma poco lucido, sfortunato in zona gol viste le diverse occasioni da gol mancate. Sarebbe stato più giusto un pareggio, ma i rossoneri hanno pagato distrazioni ed imprecisione.

Leggi anche:

Il Milan scende a -8 punti dall’Inter

Una gara intensa e ricca di cambi di fronte. Già dai primissimi minuti, con il Milan più pericoloso all’attacco e l’Inter rapido nelle ripartenze. Non uno spettacolo esemplare, ma comunque un derby emozionante quello tra le due formazioni Primavera.

Il vantaggio interista è giunto al 25′ del primo tempo su calcio piazzato: stacco di Casadei che portava in avanti i suoi sul cross da punizione del compagno di squadra Carboni. Bravo però il Milan a reagire subito, trovando il pareggio al 31′. Azione personale di Nasti, abile a concludere a rete con l’aiuto di una leggera deviazione di Matjaz.

Squadre a riposo sul punteggio di 1-1. Ripresa ancor più ricca di emozioni: l’Inter colpisce subito un legno, poi è il Milan a sprecare due ottime chance con Di Gesù e Robotti. La differenza la fanno le sostituzioni a metà tempo. Nei nerazzurri entra Peschetola, che risulterà decisivo, nel Milan esce invece l’ottimo Chaka Traoré che aveva seminato il panico nella retroguardia interista.

Peschetola al 71′ decide il match, approfittando di una respinta non perfetta del portiere rossonero Pseftis. Sfortunato il Milan nel finale, visto che colpirà una traversa clamorosa con Bosisio. Vincono i nerazzurri per 2-1 ed allungano in classifica portandosi a quota 28 punti ed all’inseguimento della Roma capolista.

Resta a 20 invece il Milan di mister Giunti, che vede riallontanarsi la zona playoff. Dopo un ottimo trend di quattro successi consecutivi in campionato, i rossoneri si fermano. Proveranno a risollevarsi poi sabato prossimo sul campo del Genoa.